हर किसान के घर 50 हजार का बोनस पहुंचाएगी सरकार, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान

हर किसान के घर 50 हजार का बोनस पहुंचाएगी सरकार, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान

भोपाल•Sep 15, 2024 / 07:37 pm• deepak deewan

CM Dr Mohan Yadav big announcement on bonus to every farmer of Ujjain dughdh sangh मध्यप्रदेश में किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि विकास दर को और आगे ले जाने के लिए सरकार बेकरार है। इसके लिए राज्य सरकार पशुपालकोंं व खासतौर पर दुग्ध उत्पादक किसानों पर फोकस कर रही है। इसमें सहकारी क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहेगी। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन में वृद्धि और बढ़ी मात्रा की खपत के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से करार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दूध उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि हर किसान को 50 हजार रुपए बोनस राशि मिले।