Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अफसरों पर सीएम का एक्शन, जिनकी मिली शिकायत उनकी गई नौकरी…

CM Mohan Yadav Action: समाधान ऑनलाइन नहीं करने, खसरा ऑनलाइन नहीं करने, प्रसूति सहायता रोकने पर सीएम मोहन यादव ने लिया एक्शन, अधिकारियों पर दिखाई सख्ती, बोले काम न अटकाएं...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 09, 2025

CM Mohan Yadav Action
CM Mohan Yadav Action: पत्रिका (फोटो सोर्स: @DrMohanYadav51))

CM Mohan Yadav Action: सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसरों को दो टूक कहा है कि समस्याओं का हल निकालें। इसका इंतजार न करें कि लोग सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे, उसके बाद हल निकाला जाएगा। उन्होंने सोमवार को समाधान ऑनलाइन के तहत 12 जिलों के शिकायतकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

मीटर रीडर को हटाया, इंजीनियर्स की वेतनवृद्धि रोकी

टीकमगढ़ में अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़िता को शेष 3 लाख रुपए नहीं देने पर दोषी अफसर को निलंबित किया। जिला संयोजक पर कार्रवाई प्रस्तावित। दमोह में बिजली बिल में गड़बड़ी पर मीटर रीडर को हटाया। संबंधित जूनियर इंजीनियर की दो वेतनवृद्धि रोकी। परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता पर भी कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

एआइ के विशेष कोर्स लॉन्च, अब मिलेंगे हाईटेक CA
ग्वालियर
MP News

इनकी मिली शिकायत, तो लिया एक्शन

- बालाघाट: बांस कटाई की मजदूरी 5 साल से न देने की शिकायत पर संबंधित डीएफओ को कारण बताओ नोटिस।

- देवास: प्रसूति सहायता के 12 हजार नहीं देने पर आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर, तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता सस्पेंड। जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतन वृद्धियां रोकी। वर्तमान संविदा लेखापाल को शोकॉज नोटिस। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भी नोटिस। 7 दिन का वेतन कटेगा। तत्कालीन सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

-भिण्ड: खसरा ऑनलाइन अपडेट नहीं करने की शिकायत पर 4 पटवारी निलंबित। उस समय से अब तक के चार तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा।

ये भी पढ़ें

सितंबर में पीक पर मानसून एक्टिविटीज, 9 से इन जिलों में बारिश का तांडव, 10 दिन का अलर्ट
इंदौर
MP Weather Heavy rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 08:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अफसरों पर सीएम का एक्शन, जिनकी मिली शिकायत उनकी गई नौकरी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.