अफसरों पर सीएम का एक्शन, जिनकी मिली शिकायत उनकी गई नौकरी…

- देवास: प्रसूति सहायता के 12 हजार नहीं देने पर आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर, तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता सस्पेंड। जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतन वृद्धियां रोकी। वर्तमान संविदा लेखापाल को शोकॉज नोटिस। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भी नोटिस। 7 दिन का वेतन कटेगा। तत्कालीन सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।