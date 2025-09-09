अफसरों पर सीएम का एक्शन, जिनकी मिली शिकायत उनकी गई नौकरी…

CM Mohan Yadav Action: सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसरों को दो टूक कहा है कि समस्याओं का हल निकालें। इसका इंतजार न करें कि लोग सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे, उसके बाद हल निकाला जाएगा। उन्होंने सोमवार को समाधान ऑनलाइन के तहत 12 जिलों के शिकायतकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
टीकमगढ़ में अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़िता को शेष 3 लाख रुपए नहीं देने पर दोषी अफसर को निलंबित किया। जिला संयोजक पर कार्रवाई प्रस्तावित। दमोह में बिजली बिल में गड़बड़ी पर मीटर रीडर को हटाया। संबंधित जूनियर इंजीनियर की दो वेतनवृद्धि रोकी। परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता पर भी कार्रवाई होगी।
- बालाघाट: बांस कटाई की मजदूरी 5 साल से न देने की शिकायत पर संबंधित डीएफओ को कारण बताओ नोटिस।
- देवास: प्रसूति सहायता के 12 हजार नहीं देने पर आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर, तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता सस्पेंड। जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतन वृद्धियां रोकी। वर्तमान संविदा लेखापाल को शोकॉज नोटिस। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भी नोटिस। 7 दिन का वेतन कटेगा। तत्कालीन सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
-भिण्ड: खसरा ऑनलाइन अपडेट नहीं करने की शिकायत पर 4 पटवारी निलंबित। उस समय से अब तक के चार तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा।