सितंबर में पीक पर मानसून एक्टिविटीज, 9 से इन जिलों में बारिश का तांडव, 10 दिन का अलर्ट

MP Weather Alert: सितंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। लेकिन मानसून ने इस बार सरप्राइज कर दिया है। मानसून सीजन में मध्यप्रदेश में एक बार फिर अपनी आमद दर्ज कराई है। जुलाई-अगस्त की कमी को पूरा करने के बाद अब सितंबर की बरसात पूरे प्रदेश को तर-बतर कर रही है। सोमवार 8 सितंबर की सुबह इंदौर बादलों की चादर में लिपटा रहा, जबकि भोपाल में धूप और हल्की बूंदाबांदी के बीच मौसम ने करवट बदली है।