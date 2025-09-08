क्या आप भी घंटों बैठे रहते हैं? हो जाएं सावधान! लिवर हो रहा खराब, जानें बचाव के ये तरीके

MP News: अगर आपकी जॉब या व्यापार की प्रकृति लगातार 6-8 घंटे या उससे भी अधिक बैठककर काम करने है तो सावधान हो जाइए ! लगातार सिटिंग लोगों को फैटी लिवर का मरीज बना रही है। जिले में नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर (Fatty Liver) की अब तक सवा दो लाख लोगों में स्क्रीनिंग की गई। 41 हजार संभावित सामने आए हैं। कमर का घेरा भी निर्धारित मानकों से ज्यादा पाया गया है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट और लिवर सर्जन के अनुसार लगातार बैठकर काम लाखों परिवार संकट से बाहर रहेंगे।