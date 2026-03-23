सबसे ज्यादा समय सरकार चलाने वाले नेता बने पीएम मोदी, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

PM Narendra Modi- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले गुजरात के सीएम और इसके बाद भारत के पीएम के कार्यकाल के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश में सर्वाधिक समय तक सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भारत के नागरिक निरंतर स्नेह, विश्वास और समर्थन की भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में विकसित भारत के ध्येय के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।