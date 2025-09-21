राजधानी में सेहत का संदेश देने निकली ‘नमो युवा रन’, सीएम मोहन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना

मैराथन की शुरुआत करने से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, आज देशभर में नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म के अवसर पर सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है और इसी के तहत आज मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि, आज के समय में भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जा रहा है। यहां की 60 फीसदी से अधिक आबादी युवा है। यानी हम बड़ी आसानी से और बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए सबसे जरूरी है, नशे से दूरी। उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ-साथ देशभर के युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है।