Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आज समीक्षा बैठकों के नाम रहेगा सीएम मोहन यादव का दिन, जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव का आज का दिन समीक्षा बैठकों को समर्पित, यहां जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 03, 2025

cm mohan yadav

cm mohan yadav(पत्रिका फाइल फोटो)

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज बुधवार का दिन पूरी तरह विभागीय समीक्षा बैठकों को समर्पित रहेगा। राज्य शासन की प्राथमिक योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर सीएम आज मंत्रालय में एक के बाद एक अहम विभागों की समीक्षा करेंगे।

यहां जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

11 बजे

सीएम मोहन यादव के दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। वे 11 बजे महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 12 बजे सहकारिता विभाग और 1 बजे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठकें निर्धारित की गई हैं।

1.45 बजें

दोपहर 1:45 बजे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे, जहां कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और मैदानी स्तर पर मिल रहे परिणामों पर फोकस रहेगा। सरकारी छात्रवत्तियों, आवास योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति इस बैठक का अहम हिस्सा मानी जा रही है।य़

3.30 बजे

एमपी सीएम मोहन यादव के दिन का सबसे महत्वपूर्ण सत्र 3:30 बजे होगा। इस सत्र में आगामी वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बैठक में किसान कल्याण, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग संयुक्त रूप से अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने, बाजार उपलब्धता सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर निर्णय लिए जा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक इन बैठकों का उद्देश्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को तय करना और जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना है।

ये भी पढ़ें

41 साल की स्याह रात जब ‘मर गया था भोपाल’, वहां दिखी उम्मीदों से लबरेज जिंदगी
Patrika Special News
Bhopal Gas Tragedy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आज समीक्षा बैठकों के नाम रहेगा सीएम मोहन यादव का दिन, जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा के मंत्री बोले- हम राजीव गांधी की सोच को बढ़ा रहे, राहुल गैंग का विरोध क्यों?

mp bjp
भोपाल

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News cough syrup death case
भोपाल

मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

MP News Rajasthan Police in MP (1)
भोपाल

MP Weather Alert: रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

MP Weather Alert cold waves havoc
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.