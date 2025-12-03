आज समीक्षा बैठकों के नाम रहेगा सीएम मोहन यादव का दिन, जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

cm mohan yadav(पत्रिका फाइल फोटो)
CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज बुधवार का दिन पूरी तरह विभागीय समीक्षा बैठकों को समर्पित रहेगा। राज्य शासन की प्राथमिक योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर सीएम आज मंत्रालय में एक के बाद एक अहम विभागों की समीक्षा करेंगे।
11 बजे
सीएम मोहन यादव के दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। वे 11 बजे महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 12 बजे सहकारिता विभाग और 1 बजे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठकें निर्धारित की गई हैं।
1.45 बजें
दोपहर 1:45 बजे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे, जहां कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और मैदानी स्तर पर मिल रहे परिणामों पर फोकस रहेगा। सरकारी छात्रवत्तियों, आवास योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति इस बैठक का अहम हिस्सा मानी जा रही है।य़
3.30 बजे
एमपी सीएम मोहन यादव के दिन का सबसे महत्वपूर्ण सत्र 3:30 बजे होगा। इस सत्र में आगामी वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बैठक में किसान कल्याण, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग संयुक्त रूप से अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने, बाजार उपलब्धता सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर निर्णय लिए जा सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक इन बैठकों का उद्देश्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को तय करना और जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना है।
