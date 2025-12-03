आज समीक्षा बैठकों के नाम रहेगा सीएम मोहन यादव का दिन, जानें मिनट टू मिनट शेड्यूल

एमपी सीएम मोहन यादव के दिन का सबसे महत्वपूर्ण सत्र 3:30 बजे होगा। इस सत्र में आगामी वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बैठक में किसान कल्याण, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग संयुक्त रूप से अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने, बाजार उपलब्धता सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर निर्णय लिए जा सकते हैं।