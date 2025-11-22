एमपी में होगा बड़ा निवेश, सीएम मोहन यादव को दिए 36600 करोड़ के प्रस्ताव

Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में होगा बड़ा निवेश, सीएम मोहन यादव को दिए 36600 करोड़ के प्रस्ताव

हैदराबाद में निवेशकों ने एमपी में अरबों रुपए लगाने की इच्छा जताई

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 22, 2025

CM Mohan Yadav receives proposals worth Rs 36600 crore for investment in MP

CM Mohan Yadav receives proposals worth Rs 36600 crore for investment in MP- image X

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में पैसा लगाने के लिए दक्षिण के निवेशक भी बेकरार हैं। हैदराबाद में आयोजित ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में प्रदेश को अरबों के निवेश प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की प्रोत्साहनकारी नीतियों से निरंतर निवेश आ रहा है। जरूरी हुआ तो इन नीतियों की परिधि के बाहर जाकर भी उद्योगपतियों को हरसंभव सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने एमपी के पन्ना के हीरे और हैदराबाद के मोतियों का जिक्र करते हुए मध्यप्रदेश और तेलंगाना की जोड़ी को हीरा-मोती की जोड़ी बताया। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ एक नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं। मध्यप्रदेश सरकार पलक-पांवड़े बिछाकर सभी निवेशकों का स्वागत कर रही है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की 18 निवेश नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में अनेक उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। यहां 36600 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे करीब 27 हजार 800 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अन्य राज्यों में उन्होंने बिना राजनैतिक एजेंडा के सिर्फ एक उद्देश्य, औद्योगिक निवेश को लेकर यात्राएं की हैं। ऐसे इंटरैक्टिव सेशन मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुआयामी संभावनाओं को बताने और निवेश के लिए आमंत्रित करने का माध्यम बने हैं। यह क्रम चलता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस बात पर उद्योगपतियों और निवेशकों ने करतल ध्वनि से उनका समर्थन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। चर्चा के दौरान 10 कम्पनियों द्वारा 36 हजार 600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए गए। प्रमुख निवेश प्रस्ताव में एजीआई ग्रीनपैक कम्पनी द्वारा पैकेजिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में 1500 करोड़ रुपए, एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कम्पनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में 29 हजार 500 करोड़ रुपए, अनंत टेक्नालॉजीज कम्पनी द्वारा एयरो स्पेस सेक्टर में एक हजार करोड़, ऑटोमेटस्की सॉल्यूशंस कम्पनी द्वारा आईटी सेक्टर में एक हजार करोड़, कोलाबेरी इंक कम्पनी द्वारा फार्मा एण्ड ट्रेडिंग सेक्टर में एक हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल है।

ग्रीनको ग्रुप के प्रेसिडेंट ने सुनाए अनुभव

देश में हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ग्रीनको एनर्जीस प्रायवेट लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट महेश कोली ने बताया कि ग्रीनको ने पिछले दस सालों में मध्यप्रदेश में 12 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया है। वहां 3 हजार मेगावॉट क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। आने वाले 5 सालों में 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। हैदराबाद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रीनको की हाईटेक सिटी माधापुर में कॉर्पोरेट आफिस हेडक्वार्टर का विजिट भी किया।

