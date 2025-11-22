एमपी में होगा बड़ा निवेश, सीएम मोहन यादव को दिए 36600 करोड़ के प्रस्ताव

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में पैसा लगाने के लिए दक्षिण के निवेशक भी बेकरार हैं। हैदराबाद में आयोजित ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में प्रदेश को अरबों के निवेश प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की प्रोत्साहनकारी नीतियों से निरंतर निवेश आ रहा है। जरूरी हुआ तो इन नीतियों की परिधि के बाहर जाकर भी उद्योगपतियों को हरसंभव सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने एमपी के पन्ना के हीरे और हैदराबाद के मोतियों का जिक्र करते हुए मध्यप्रदेश और तेलंगाना की जोड़ी को हीरा-मोती की जोड़ी बताया। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ एक नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं। मध्यप्रदेश सरकार पलक-पांवड़े बिछाकर सभी निवेशकों का स्वागत कर रही है।