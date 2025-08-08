सीएम मोहन यादव ने जारी की राहत राशि, अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावितों को भेजें करोड़ों रुपये

MP News: शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने एमपी में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 28,400 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि प्रदान की। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावितों को 30 करोड़ की राहत राशि वितरित कर हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। इस दौरन सीएम मोहन ने कहा कि, 'मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की सेवा है। बाढ़ के इस कठिन दौर में प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है।'