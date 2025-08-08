सीएम मोहन यादव ने जारी की राहत राशि, अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावितों को भेजें करोड़ों रुपये

MP News: शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने एमपी में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 28,400 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि प्रदान की। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावितों को 30 करोड़ की राहत राशि वितरित कर हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। इस दौरन सीएम मोहन ने कहा कि, 'मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की सेवा है। बाढ़ के इस कठिन दौर में प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है।'
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा कि, 'आज मुख्यमंत्री निवास, भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 28,400 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 30 करोड़ की राहत राशि का वितरण कर प्रभावित परिवारों से वर्चुअली संवाद किया। मैं आपके परिवार के सदस्य के समान हूं। चिंता मत करना, संघर्ष के क्षणों में सरकार और प्रशासन, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपका यह सेवक, आपकी सरकार सदैव आपके साथ है।'
वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राखी को लेकर कहा कि, रक्षाबंधन के त्योहार पर रक्षा सूत्र से लेकर उपहार तक सभी स्वदेशी ही लाएंगे। वोकल फॉर लोकल के मंत्र से छोटे-छोटे कारीगरों, शिल्पकारों और व्यापारियों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, हर गरीब के चेहरे पर खुशियां लाएं।