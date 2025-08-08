रक्षाबंधन पर डायवर्ट रहेंगे कई रास्ते, घर से निकलने से पहले जानें डायवर्जन प्लान

Route Diversion: रक्षाबंधन के दिन राजधानी भोपाल के बाजारों और मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल करने अनेक मार्ग डायवर्ट(Route Diversion) किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन रास्तों की जानकारी लेकर निकलने की अपील की है। बताया जाता है कि कोई भी चार पहिया वाहन जनकपुरी, जुमेराती, घोड़ा नक्कास चौराहा, आजाद मार्केट नहीं जा सकेंगे। करोंद, डीआइजी बंगला, सिंधी कॉलोनी, शाहजहांनाबाद की ओर से आने वाले सभी चार पहिया वाहन भोपाल टाकीज चौरहे से बाल विहार ग्राउण्ड में पार्क होंगे।