भोपाल

रक्षाबंधन पर डायवर्ट रहेंगे कई रास्ते, घर से निकलने से पहले जानें डायवर्जन प्लान

Route Diversion: रक्षाबंधन के दिन राजधानी भोपाल के बाजारों और मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल करने अनेक मार्ग डायवर्ट(Route Diversion) किए गए हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 08, 2025

Route Diversion
Route Diversion (फोटो सोर्स:पत्रिका)

Route Diversion: रक्षाबंधन के दिन राजधानी भोपाल के बाजारों और मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल करने अनेक मार्ग डायवर्ट(Route Diversion) किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन रास्तों की जानकारी लेकर निकलने की अपील की है। बताया जाता है कि कोई भी चार पहिया वाहन जनकपुरी, जुमेराती, घोड़ा नक्कास चौराहा, आजाद मार्केट नहीं जा सकेंगे। करोंद, डीआइजी बंगला, सिंधी कॉलोनी, शाहजहांनाबाद की ओर से आने वाले सभी चार पहिया वाहन भोपाल टाकीज चौरहे से बाल विहार ग्राउण्ड में पार्क होंगे।

तीन पहिया वाहन यहां किए जाएंगे पार्क

भारत टाकीज की ओर से बाजार में आने वाले सभी दो-पहिया वाहन सेन्ट्रल लायब्रेरी मैदान में पार्क होंगे। इसके अलावा संगम टॉकीज की ओर से सब्जी मण्डी होकर बाजार आने वाले चार पहिया और तीन पहिया वाहन सब्जी मण्डी में पार्क किए जाएंगे। लखेरापुरा, रंजन पेन कार्नर, इतवारा, मारवाड़ी रोड, हब्राहिमपुरा से किसी भी प्रकार के चार पहिया, तीन पहिया वाहन चौक बाजार की ओर नहीं जा सकेंगे।

यहां ऐसी व्यवस्था

10 नम्बर मार्केट- मेन रोड वाला मार्ग वन-वे किया जाएगा। न्यू मार्केट में टीटी नगर थाना चैराहे के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में पर्याप्त पार्किंग स्थान है, जहां न्यू मार्केट आने वाले अपने वाहन पार्क करेंगे। एमपी नगर जोन-1 में स्थित मल्टी लेवल पार्किंग एवं अन्य पार्किंग में वाहन पार्क होंगे। बैरागढ़ चंचल चौराहा के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन पार्क होंगे।

Published on:

08 Aug 2025 07:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रक्षाबंधन पर डायवर्ट रहेंगे कई रास्ते, घर से निकलने से पहले जानें डायवर्जन प्लान

