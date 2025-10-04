Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

सीएम मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में करेंगे रोड शो

MP News: असम के गुवाहाटी में रविवार को आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 04, 2025

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: असम के गुवाहाटी में रविवार को आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) यहां निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। सेशन को रॉयल भूटानीज कौंसुलेट के कांसुल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल भी संबोधित करेंगे। यहां नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश पर फोकस रहेगा। सीएम सभी निवेशकों को राज्य में निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग-अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे।

फार्मा-टी रिसर्च सेंटर और सीमेंट उद्योगों पर फोकस

गुवाहाटी के इंटरैक्टिव सेशन में भूटान के साथ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर और नामरूप के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिलांग, अगरतला, आइजोल, इंफाल और कोहिमा/दीमापुर जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों के उद्योगपति भी इस संवाद में आमंत्रित हैं। यहां सरकार असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फैले फार्मा हब, सीमेंट यूनिट्स, टी-रिसर्च और प्लांटेशन, लॉजिस्टिक और पेट्रोकेमिकल्स जैसी सुविधाओं के साथ मध्यप्रदेश निवेशकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करना है।

विकास मॉडल तैयार

प्रदेश ने उद्योग-अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल तैयार किए हैं, जिससे निवेशक अपनी नए उद्योग की योजना को तेजी से क्रियान्वित कर सकते हैं। राज्य के एग्रो और फूड प्रोसेसिंग में निवेशकों को कृषि उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमताओं का लाभ मिलता है। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर राज्य की परंपरागत और आधुनिक क्षमता का सशक्त उदाहरण हैं।

फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में मध्यप्रदेश की ताकत निवेशकों को कच्चे माल, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन के अवसर प्रदान करती है। सीमेंट, मिनरल्स और इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स, टूरिज्म और वेलनेस, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इक्विपमेंट तथा प्लास्टिक्स और पॉलिमर्स जैसे सेक्टर राज्य को निवेश के लिए बहुआयामी विकल्प प्रदान करते हैं।

भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में करेंगे रोड शो

