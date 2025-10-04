सीएम मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में करेंगे रोड शो

MP News: असम के गुवाहाटी में रविवार को आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) यहां निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। सेशन को रॉयल भूटानीज कौंसुलेट के कांसुल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल भी संबोधित करेंगे। यहां नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश पर फोकस रहेगा। सीएम सभी निवेशकों को राज्य में निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग-अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे।