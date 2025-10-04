8 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत, खाते में पहुंचे 653.19 करोड़

MP News:प्रदेश के बुरहानपुर, विदिशा, सिवनी और बड़वानी जैसे 13 जिलों के 8.84 लाख किसानों की सोयाबीन, केला, मक्का, कपास और धान जैसी फसलें बारिश-पीला मोजेक बीमारी से प्रभावित हुईं। सरकार ने ऐसे किसानों के खेतों का 15 दिन के भीतर सर्वे कराया। 653.19 करोड़ रुपए की तत्काल राहत दी। सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने शुक्रवार को राशि सिंगल क्लिक से प्रभावितों व किसानों के खातों में ट्रांसफर की। सरकार चालू सीजन में अब तक किसानों व आम नागरिकों को बारिश, आपदा व विभिन्न तरह के नुकसान पर 878.26 करोड़ दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने 13 जिलों के कई प्रभावितों से वर्चुअली बातचीत की।