एमपी में बड़ा हादसा, कारों पर चढ़े ट्रक-टेंकर, मुंबई आगरा हाईवे जाम

आधिकारिक जानकारी के अनुसार आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेकाबू ट्रक ने करीब 7 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इंदौर से धामनोद की ओर जा रहे ट्रक के अचानक ब्रेक फैल होने की बात सामने आ रही है। अनियंत्रित ट्रक ने एक पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे पिकअप वाहन उछल कर आगे चल रही कार के ऊपर चढ़ गई। इसके साथ ही आसपास मौजूद अन्य ट्रक और वाहनों को भी बेकाबू ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक किसी के घायल होने की जानकारी सामने नही आई। घटना के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मानपुर थानाप्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर सहित पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटे हुए है।