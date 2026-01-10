एमपी में बड़ा हादसा, कारों पर चढ़े ट्रक-टेंकर, मुंबई आगरा हाईवे जाम

मुंबई आगरा हाईवे जाम
Mumbai Agra Highway jam - मध्यप्रदेश में मुंबई आगरा हाईवे जाम हो गया है। प्रदेश के महू में हाइवे पर आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के टकराने से यह स्थिति बनी। शनिवार को हादसा होने के बाद हाईवे जाम हो गया। यहां ढलान पर कारों पर ट्रक-टेंकर जा चढ़े हालांकि अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। भीषण हादसे के कारण हाईवे पर यातायात रुक गया। मानपुर भेरू घाट पर यह दुर्घटना घटी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कई वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है।
मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर इंदौर के पास महू में घाट सेक्शन में दुर्घटना घट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ढलान पर आधा दर्जन से ज्यादा वाहन टकराए। एक कार तो चकनाचूर हो गई, उसपर ट्रक और गैस टैंकर चढ़ गए। कार पूरी तरह पिचक गई।
मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हीहोर के अनुसार घाट सेक्शन में ढलान पर ट्रक गुजर रहा था। बेहद तेज रफ्तार के कारण वह बेकाबू हो गया और आगे चल रही गाड़ी में टक्कर मारते हुए घुस गया। ट्रक की टक्कर से आगे चल रही गाड़ी आगे की कार से भिड़ गई। ऐसे ही एक के बाद एक 6-7 वाहन टकरा गए।
पुलिस अधिकारियों ने मौके पर आकर क्रेन आदि की सहायता से वाहनों को हटाने का काम शुरु किया। इस बीच हादसा के कारण मुंबई हाईवे जाम हो गया, यहां वाहनों का आवागमन थम गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेकाबू ट्रक ने करीब 7 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इंदौर से धामनोद की ओर जा रहे ट्रक के अचानक ब्रेक फैल होने की बात सामने आ रही है। अनियंत्रित ट्रक ने एक पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे पिकअप वाहन उछल कर आगे चल रही कार के ऊपर चढ़ गई। इसके साथ ही आसपास मौजूद अन्य ट्रक और वाहनों को भी बेकाबू ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक किसी के घायल होने की जानकारी सामने नही आई। घटना के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मानपुर थानाप्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर सहित पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटे हुए है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग