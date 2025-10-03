इन अफसरों को एक साथ बड़ी जिम्मेदारी, मिली मनचाही पोस्टिंग भी लेकिन…

MP News CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)
MP News: प्रदेश में बीते कुछ महीने से पति-पत्नी आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अफसरों को एक साथ बड़ी जिम्मेदारी और मनचाही पोस्टिंग मिल रही है। जिन्हें एक शहर में तैनात करना संभव नहीं है, ऐसे मामलों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि दोनों का मुख्यालय कम से कम दूरी पर हों या दोनों जिलों की सीमा आपस में सटी हो। सरकार ने हाल में आइएएस संस्कृक्ति जैन के विषय में ऐसा ही निर्णय लिया। उन्हें भोपाल नगर निगम आयुक्त बनाया, जबकि उनके आइपीएस पति पहले से भोपाल में पदस्थ हैं। ऐसा एक नहीं है, बल्कि बीते एक साल में 20 से ज्यादा उदाहरण हैं जिसमें अफसर(IAS IPS IFS Officer) पति-पत्नी को मनचाही पोस्टिंग दी गई।
सरकार की इसके पीछे मंशा है कि जब परिवार के सदस्य साथ में या कम दूरी पर रहेंगे तो संबंधित सदस्यों के काम करने की क्षमता बढ़ेगी। शासन को बेहतर आउटपुट मिल सकते हैं। आमतौर पर जब भी परिवार के सदस्य दूर-दूर सेवाएं देते हैं तो कई तरह की चिंता सताती है। यदि परिवार में माता पिता बुजुर्ग हो देखरेख के अभाव के कारण कई संकटों से जूझना पड़ता है। सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखकर भले ही मनचाही पोस्टिंग दी हो, लेकिन आउटपुट नहीं मिलने पर सीएम ने सख्ती से कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह फॉर्मूला बड़े अफसरों पर लागू किया जा रहा है तो आम कर्मचारियों के मामलों में भी अपनाया जाना चाहिए। कई बार दोनों पति-पत्नी नौकरी में होने पर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल मुश्किल हो जाती है। यदि सरकार आम वर्ग के लिए भी संवेदनशीलता दिखाए तो कर्मचारी वर्ग को भी राहत मिलेगी।
2013 बैच के आइएएस शिवम वर्मा को इंदौर और उनकी पत्नी 2016 बैच की जयति सिंह को बड़वानी का कलेक्टर एक ही दिन बनाया। दोनों जिलों की दूरी 160 किमी से कम है।
2014 बैच के आइएएस दिलीप यादव को इंदौर निगम आयुक्त और पत्नी 2016 बैंच की प्रीति यादव को आगर मालवा का कलेक्टर बनाया। दोनों शहरों की दूरी 125 किमी है।
2015 बैच की आइएएस संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त बनाया गया। उनके पति 2014 बैच के आइपीएस आशुतोष पहले से राजधानी में पदस्थ हैं।
2013 बैच के आइएएस राघवेंद्र सिंह जबलपुर कलेक्टर बनाए गए। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी रजनी को नरसिंहपुर का कलेक्टर बनाया। इन शहरों की दूरी 100 किमी से कम है।
2021 बैच के आइएएस टी. प्रतीक राव को ग्वालियर में नगर पालिका में अपर आयुक्त और पत्नी अनिशा श्रीवास्तव को औद्योगिक विकास निगम का कार्यकारी संचालक बनाया।
