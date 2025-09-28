Transfer: बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 18 IAS और 8 एसएएस का हुआ तबादला

Transfer Breaking (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Transfer Breaking: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजगढ़, छतरपुर समेत 18 जिलों को जिला पंचायत सीईओ मिल ही गए। इनमें से 12 जिलों में आइएएस अफसरों को जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी दी है तो आठ जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सीईओ बनाकर भेजा है। अब 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा को गति मिलेगी। लंबे समय से कई जिलों में प्रभार में काम चल रहा था। पत्रिका ने हाल में 18 जिलों में लंबे समय से जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी(IAS Officer Transfer in MP) प्रभार पर होने संबंधी खबर प्रकाशित की थी।
आधी रात जारी आदेश में राजगढ़ सीईओ की कमान गृह विभाग में उप सचिव रहे डॉ. इच्छित गढ़पाले को दी है, जबकि मंत्रालय से नमः शिवाय अरजरिया को छतरपुर भेजा है। सीधी में इंदौर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से शैलेंद्र सिंह सोलंकी, शिवपुरी में ग्वालियर से विजय राज, सतना में मैहर के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, शाजापुर में जीएडी पुल में रहीं उप सचिव अनुपमा चौहान, मंडला में शाश्वत सिंह मीना और सिवनी में नरसिंहपुर में अपर कलेक्टर रहीं अंजली शाह को भेजा है।
