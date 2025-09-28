Transfer: बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 18 IAS और 8 एसएएस का हुआ तबादला

Transfer Breaking: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजगढ़, छतरपुर समेत 18 जिलों को जिला पंचायत सीईओ मिल ही गए। इनमें से 12 जिलों में आइएएस अफसरों को जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी दी है तो आठ जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सीईओ बनाकर भेजा है। अब 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा को गति मिलेगी। लंबे समय से कई जिलों में प्रभार में काम चल रहा था। पत्रिका ने हाल में 18 जिलों में लंबे समय से जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी(IAS Officer Transfer in MP) प्रभार पर होने संबंधी खबर प्रकाशित की थी।