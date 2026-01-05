‘ST’ वर्ग में शामिल हो सकती है ये जाति, CM मोहन यादव ने दिए संकेत

MP News: मध्यप्रदेश में 40 लाख आबादी वाली मीना समाज के लोग खुद को एसटी वर्ग में शामिल कराने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोगों ने अब मोहन सरकार से हस्तक्षेप की है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत (Ramniwas Rawat) ने इसकी पैरवी रविवार को भोपाल के रवींद्र भवन में हुए मीना समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से की। रावत ने राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। कहा कि इन राज्यों में मीना समाज को एसटी श्रेणी (Meena community ST status) में शामिल किया है।