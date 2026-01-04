स्विट्जरलैंड में एमपी के प्रोजेक्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पेश होंगी 3 परियोजनाएं

सीएम मोहन यादव ने लोकभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की
Switzerland - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को शाम को अचानक लोक भवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने डॉ. यादव को उनकी सरकार के दो वर्ष पूरे होने की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को प्रदेश में पिछले दो साल में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्हें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित पुस्तकें भी भेंट की। सीएम मोहन यादव ने विशेष रूप से विश्व आर्थिक मंच 2026 की प्रस्तावित वार्षिक बैठक का जिक्र किया। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि दावोस में होनेवाली इस बैठक में एमपी के प्रोजेक्ट भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को बताया कि वर्ष 2026 को प्रदेश में 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी थीम 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' रखी गई है। इसके अंतर्गत 3 साल का रोड मैप तैयार किया गया है।
सीएम ने बताया कि कृषि से संबंधित सभी विभागों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इनमें किसान कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभागों की सहभागिता होगी।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक का खासतौर पर उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक मंच पर एमपी के प्रोजेक्ट भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि 18 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होने जा रही बैठक का विषय 'ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग' और 'अनलॉकिंग न्यू सोर्सेस ऑफ ग्रोथ' है। इसमें एमपी के पीथमपुर जैसे ऑटो क्लस्टर्स की औद्योगिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वैश्विक मंच पर एमपी के ही ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और रीवा अल्ट्रा मेगासोलर प्रोजेक्ट को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व मंच पर प्रदर्शित होगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही सोलर पंप योजना की भी राज्यपाल को जानकारी दी। लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात के समय मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार सिंह, जनसंपर्क आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना व लोकभवन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग