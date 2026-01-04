स्विट्जरलैंड में एमपी के प्रोजेक्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पेश होंगी 3 परियोजनाएं

Switzerland - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को शाम को अचानक लोक भवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने डॉ. यादव को उनकी सरकार के दो वर्ष पूरे होने की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को प्रदेश में पिछले दो साल में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्हें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित पुस्तकें भी भेंट की। सीएम मोहन यादव ने विशेष रूप से विश्व आर्थिक मंच 2026 की प्रस्तावित वार्षिक बैठक का जिक्र किया। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि दावोस में होनेवाली इस बैठक में एमपी के प्रोजेक्ट भी प्रस्तुत किए जाएंगे।