कर्मचारियों को 8 वें वेतन आयोग से कितना होगा फायदा, सामने आया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission : देशभर में इन दिनों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स मेें 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission पर चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार पिछले साल नवंबर में इसकी प्रक्रिया शुरु कर चुकी है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने नए साल के मौके पर प्रदेश में 8वें राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) के गठन का ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी अमले के लिए यह बड़ी खुशखबरी रही। इसी के साथ असम यह फैसला लेनेवाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। असम की पहल के बाद 8वें वेतन आयोग के संबंध में एमपी में भी कई कवायदें चलने लगी हैं। इससे राज्य के कर्मचारियों को कितना लाभ होगा, यह हिसाब किताब लगाया जा रहा है।