भोपाल

कर्मचारियों को 8 वें वेतन आयोग से कितना होगा फायदा, सामने आया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission- राज्य कर्मचारी संघ कर रहा पहल, 8 वें वेतनमान से फायदे का आकलन करने वित्त विशेषज्ञोें से चर्चा होगी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 04, 2026

8th Pay Commission

8 वें वेतनमान से फायदे का आकलन कर रहा राज्य कर्मचारी संघ- demo pic

8th Pay Commission : देशभर में इन दिनों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स मेें 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission पर चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार पिछले साल नवंबर में इसकी प्रक्रिया शुरु कर चुकी है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने नए साल के मौके पर प्रदेश में 8वें राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) के गठन का ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी अमले के लिए यह बड़ी खुशखबरी रही। इसी के साथ असम यह फैसला लेनेवाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। असम की पहल के बाद 8वें वेतन आयोग के संबंध में एमपी में भी कई कवायदें चलने लगी हैं। इससे राज्य के कर्मचारियों को कितना लाभ होगा, यह हिसाब किताब लगाया जा रहा है।

8वें वेतन आयोग को लेकर असम सरकार ने बाजी मारते हुए राज्यस्तर पर इसके लिए पैनल बनाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले की मध्यप्रदेश में भी व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। 8 वें वेतनमान से होनेवाले लाभ को लेकर राज्य कर्मचारी संघ सक्रिय हो गया है। इसके लिए जल्द ही बैठक बुलाने की बात कही जा रही है।

कितना फायदा होगा, इसका करेंगे हिसाब किताब

राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के अनुसार 8 वें वेतनमान में कर्मचारियों, अधिकारियों को होनेवाले फायदे का पूरा हिसाब निकाला जाएगा। वित्त विशेषज्ञों से भी इस संबंध में बात करेंगे। इससे जो निचोड़ निकलेगा, राज्य सरकार को उसकी जानकारी देंगे। संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय अवस्थी और प्रवक्ता अनिल भार्गव के अनुसार जल्द ही इसके लिए बैठक बुलाई जाएगी।

संभावित लाभ के आकलन के लिए कठिन कवायद

राज्य कर्मचारी संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश में 8 वें वेतन आयोग के लिए 6 वें और 7 वें वेतनमान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी संवर्ग और श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतनमान और ग्रेड पे के हिसाब से 8 वें वेतनमान से संभावित लाभ का आकलन करेंगे।कर्मचारियों, विशेषज्ञों से चर्चा के बाद निष्कर्षो से राज्य सरकार को अवगत कराने ज्ञापन तैयार करेंगे। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल सीएम कार्यालय जाएगा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को भी यह ज्ञापन दिया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में केंद्र के इस पैनल को 18 माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

बीजेपी ने इंदौर मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कसा शिकंजा, दिल्ली तलब
भोपाल
BJP tightens grip on Minister Kailash Vijayvargiya in Indore case

Updated on:

04 Jan 2026 09:39 pm

Published on:

04 Jan 2026 09:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कर्मचारियों को 8 वें वेतन आयोग से कितना होगा फायदा, सामने आया बड़ा अपडेट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

स्विट्जरलैंड में एमपी के प्रोजेक्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पेश होंगी 3 परियोजनाएं

MP's projects to be presented at the World Economic Forum in Davos in Switzerland
भोपाल

एमपी में ठंड के चलते ग्वालियर-मंदसौर-उज्जैन सहित इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

Due to cold weather holidays have been declared
भोपाल

भोपाल में ठंड के कारण फिर बदला स्कूलों का समय, आदेश जारी

bhopal schools timing changed
भोपाल

एमपी में दुष्कर्म का आरोप लगाने पर दिल्ली के बड़े नेता पर एफआईआर, विधायक ने दर्ज कराया केस

FIR against former Delhi MLA Somnath Bharti in Bhopal
भोपाल

एमपी में कड़ाके की 'ठंड' के साथ पड़ेगा घना कोहरा: कई ट्रेनें लेट, स्कूलों का समय भी बदला

भोपाल
