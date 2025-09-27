PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का विरोध, CM मोहन यादव को भेजा ज्ञापन

MP News:कटनी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर खोले जाने के निर्णय के खिलाफ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) के नाम ज्ञापन भेजते हुए मांग की है कि कटनी में मेडिकल कॉलेज सरकारी स्वरूप में स्थापित किया जाए ताकि आमजन को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। यह प्रदर्शन पार्टी के प्रमुख रघु ठाकुर की मौजूदगी में किया जा रहा है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विंदेश्वरी पटेल ने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी, तब जिले की जनता ने इसे बड़ी उपलब्धि माना था और सरकार को धन्यवाद दिया था। लेकिन अब यह जानकर गहरी निराशा हुई है कि कॉलेज(Medical College) पीपीपी आधार पर खोला जा रहा है। इससे सरकारी अस्पताल निजी हाथों में चला जाएगा, जमीन भी हस्तांतरित हो जाएगी और अंततः आम जनता के लिए सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होंगी।
पटेल ने कहा कि देशभर में जहां-जहां मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर खोले गए हैं, वहां मरीजों को महंगे इलाज और सीमित सेवाओं की समस्या झेलनी पड़ी है। कटनी में भी यदि यही मॉडल अपनाया गया तो गरीब मरीजों के लिए यह बड़ा संकट होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अप्रत्यक्ष निजीकरण है, बल्कि कुछ मायनों में इससे भी ज्यादा हानिकारक साबित होगा।
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कटनी के विधायक ने विधानसभा में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। शपटेल ने कहा कि इससे न केवल जनता की उम्मीदें टूट रही हैं, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के सम्मान को भी ठेस पहुंची है।
पार्टी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कटनी में मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह सरकारी कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लें। पटेल ने कहा कि इससे जिले की जनता को निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और साथ ही जनता के प्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा।