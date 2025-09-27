PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का विरोध, CM मोहन यादव को भेजा ज्ञापन

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विंदेश्वरी पटेल ने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी, तब जिले की जनता ने इसे बड़ी उपलब्धि माना था और सरकार को धन्यवाद दिया था। लेकिन अब यह जानकर गहरी निराशा हुई है कि कॉलेज(Medical College) पीपीपी आधार पर खोला जा रहा है। इससे सरकारी अस्पताल निजी हाथों में चला जाएगा, जमीन भी हस्तांतरित हो जाएगी और अंततः आम जनता के लिए सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होंगी।