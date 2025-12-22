कटनी तापमान @ 4.5 डिग्री सेल्सियस: धरती से अंबर तक छाया रहा कोहरा, भीषण ठंड से कांपे लोग

जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरा शहर घने कोहरे की आगोश में ढका हुआ दिखाई दिया। सुबह के समय दृश्यता घटकर 5 से 8 मीटर से भी कम हो गई थी। सूर्योदय के साथ कोहरा कम होने की बजाय और घना होता चला गया। सुबह से लेकर करीब 10 बजे तक पूरे शहर में कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सडक़ों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा, वहीं रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला। ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।