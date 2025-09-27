सीएम मोहन यादव ने फिल्म बनाने का दिया न्योता, देंगे सब्सिडी

MP News: रेजांग-ला के युद्ध में भारतीय सेना के 120 सैनिकों ने करीब 3 हजार चीनी सैनिकों को मार गिराया। वीर सैनिकों को नमन करते हुए शुक्रवार को सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने अटल पथ पर रेजांग-ला रेजांग-ला पवित्र रज कलश का पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सैनिकों ने रेजांग-ला युद्ध में जीत हासिल कर दुश्मनों से रक्षा की। सैनिकों का शौर्य भारी पड़ा। पराक्रमी सेना पर गर्व है।