Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड घोटाला: ग्राहकों का फूटा गुस्सा, कहा- कंपनी अब भरोसे लायक नहीं…

MP News: मणप्पुरम फाइनेंस की ग्वालियर डबरा शाखा में 4.5 करोड़ रुपए के गोल्ड घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा है।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 27, 2025

Manappuram Finance Gold Scam
Manappuram Finance Gold Scam in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मणप्पुरम फाइनेंस की ग्वालियर डबरा शाखा में 4.5 करोड़ रुपए के गोल्ड घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा है। 26 ग्राहकों के सोने के जेवर गायब होने की खबर मिलते ही शुक्रवार को डबरा थाने के ठीक सामने स्थित मणप्पुरम के दफ्तर पर सैकड़ों ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। ग्राहकों का आरोप है कि असली सोना गायब करके नकली गहने रख दिए गए और इस घोटाले में फाइनेंस कंपनी का प्रबंधन और डबरा ब्रांच(Manappuram Finance Gold Scam) का पूरा स्टाफ शामिल है

दागी ब्रांच मैनेजर के राज में घोटाला

पुलिस ने ब्रांच मैनेजर चंद्रभान और असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चंद्रभान पहले भी घोटाले कर चुका है और कंपनी को उसकी करतूतों के बारे में पता था। कंपनी उसे केवल 7 हजार रुपए वेतन देती थी, जबकि बाकी 18 हजार रुपए पुराने घोटाले की भरपाई के लिए काटे जा रहे थे। इससे संदेह और गहरा गया है।

छुट्टी के दिन बैंक आए थे मैनेजर और असिस्टेंट

जांच में पता चला है कि जिस तिजोरी में ग्राहकों के गहने रखे जाते थे, उसकी एक चाबी चंद्रभान और दूसरी विकास शर्मा के पास रहती थी। यह भी पता चला है कि रविवार को छुट्टी के दिन चंद्रभान और विकास दोनों बैंक आए थे. जिससे संदेह और गहरा गया है।

गुस्से में ग्राहक बोले कंपनी अब भरोसे लायक नहीं

शुक्रवार को मणप्पुरम के दफ्तर पर उन 26 ग्राहकों की सूची देखने भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका असली सोना बदला गया था। ग्राहकों का कहना था कि कंपनी अब भरोसे लायक नहीं रही है। कई ग्राहक तो कर्ज चुकाकर गहने वापस लेने आए थे।

खाद, इलाज के लिए गिरवी रखे थे गहने

परेशान हालत में फाइनेंस कंपनी के बाहर खड़ी थीं। उन्होंने बताया कि खेती के लिए बीज खरीदने के लिए सोने की बाली गिरवी रखकर 4 हजार रुपये का कर्ज लिया था। अब गहने चोरी होने की खबर सुनकर वह कर्ज चुकाकर अपने गहने वापस लेने आई हैं। -अनीता, समूदन गांव

क्या है मामला

मणप्पुरमपु फाइनेंस लिमिटेड(Manappuram Finance Gold Scam) की डबरा शाखा में गुरुवार को बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। 26 ग्राहकों ने लोन के लिए जो सोना गिरवी रखा, वह सेफ से गायब हो गया। उनकी जगह 4 किलो 380 ग्राम आर्टिफिशियल सोने के जेवर रख दिए। जब गिरवी रखे जेवर लेने पहुंचे तो खुलासा हुआ। इसके बाद कंपनी की आंतरिक ऑडिट में 8 सेफ में रखे 26 पैकेट खंगाले तो सभी में नकली सोना ही मिला। इसकी कीमत 4.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी के एरिया मैनेजर दिव्य रंजन मोहंती और विजिलेंस अधिकारी पहुंचे और प्रबंधन को रिपोर्ट दी। एएसपी जयराज कुबेर ने बताया, जांच कर रहे हैं। सवाल है कि जब सेफ की चाबी मैनेजर और सहायक मैनेजर के पास ही रहती है तो सोना कैसे बदला गया?

सोना नहीं दिखा रहे

26 लोगों की सूची जिनके असली सोने को नकली सोना में बदला गया, सूची बता रहे हैं, जिसमें नाम नहीं है, लेकिन सोने के जेवरात के पैकेट नहीं दिखाए जा हैं। इसलिए विश्वास नहीं है। थाने में शिकायत करेंगे।- नरेन्द्र प्रजापति, डबरा

ये भी पढ़ें

लो-फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी ‘ई-बस’
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 09:42 am

Published on:

27 Sept 2025 09:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड घोटाला: ग्राहकों का फूटा गुस्सा, कहा- कंपनी अब भरोसे लायक नहीं…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.