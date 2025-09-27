मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड घोटाला: ग्राहकों का फूटा गुस्सा, कहा- कंपनी अब भरोसे लायक नहीं…

मणप्पुरमपु फाइनेंस लिमिटेड(Manappuram Finance Gold Scam) की डबरा शाखा में गुरुवार को बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। 26 ग्राहकों ने लोन के लिए जो सोना गिरवी रखा, वह सेफ से गायब हो गया। उनकी जगह 4 किलो 380 ग्राम आर्टिफिशियल सोने के जेवर रख दिए। जब गिरवी रखे जेवर लेने पहुंचे तो खुलासा हुआ। इसके बाद कंपनी की आंतरिक ऑडिट में 8 सेफ में रखे 26 पैकेट खंगाले तो सभी में नकली सोना ही मिला। इसकी कीमत 4.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी के एरिया मैनेजर दिव्य रंजन मोहंती और विजिलेंस अधिकारी पहुंचे और प्रबंधन को रिपोर्ट दी। एएसपी जयराज कुबेर ने बताया, जांच कर रहे हैं। सवाल है कि जब सेफ की चाबी मैनेजर और सहायक मैनेजर के पास ही रहती है तो सोना कैसे बदला गया?