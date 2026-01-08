8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

रात के अंधेरे में गायब हो रहा चीता, सैटेलाइट से लोकेशन ट्रेस कर पहुंच रही वन विभाग की टीम

ग्वालियर के आसपास के जंगलों में इन दिनों एक रहस्यमयी मेहमान की मौजूदगी ने वन विभाग से लेकर ग्रामीणों तक की धडकऩें बढ़ा दी हैं।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Neeraj Chaturvedi

Jan 08, 2026

ग्वालियर के आसपास के जंगलों में इन दिनों एक रहस्यमयी मेहमान की मौजूदगी ने वन विभाग से लेकर ग्रामीणों तक की धडकऩें बढ़ा दी हैं।

ग्वालियर के आसपास के जंगलों में इन दिनों एक रहस्यमयी मेहमान की मौजूदगी ने वन विभाग से लेकर ग्रामीणों तक की धडकऩें बढ़ा दी हैं।

ग्वालियर के आसपास के जंगलों में इन दिनों एक रहस्यमयी मेहमान की मौजूदगी ने वन विभाग से लेकर ग्रामीणों तक की धडकऩें बढ़ा दी हैं। यह मेहमान है तेज रफ्तार और शिकार के लिए मशहूर चीता, जो बीते करीब दो महीनों से ग्वालियर वन मंडल के घाटीगांव क्षेत्र के लखनपुरा और तिलावली के जंगलों में घूम रहा है। दिन में आंखों से ओझल रहने वाला यह चीता रात होते ही अचानक सक्रिय हो जाता है और लंबी दूरी तय कर जंगलों में गायब हो जाता है। रात के अंधेरे में चीते का इस तरह अचानक गायब हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस रहस्य से पर्दा हटा दिया है। चीते के गले में लगे सैटेलाइट कॉलर के जरिए वन विभाग उसकी हर गतिविधि पर पल-पल नजर बनाए हुए है। जैसे ही चीता अपनी लोकेशन बदलता है, कंट्रोल रूम में सिग्नल मिल जाता है और वन विभाग की टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह चीता दिन के समय घने जंगलों और झाडिय़ों में छिपा रहता है। सूरज ढलते ही वह अपने स्वभाव के अनुसार सक्रिय हो जाता है और कई किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। उसकी यह रात की गतिविधि न केवल वन विभाग के लिए चुनौती है, बल्कि आसपास बसे गांवों के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है।
चीते के मवूेंट पर दिन-रात रहती है नजर
वन विभाग की विशेष टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। कैमरे, सैटेलाइट ट्रैकिंग और फील्ड स्टाफ की मदद से चीते की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही चीता किसी रिहायशी इलाके की ओर बढ़ता है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लेती है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात के समय जंगल की ओर न जाएं, मवेशियों को खुले में न छोड़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रात के अंधेरे में गायब हो रहा चीता, सैटेलाइट से लोकेशन ट्रेस कर पहुंच रही वन विभाग की टीम

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब शहर में नहीं चलेगा रेट का खेल, सेक्टर बनेंगे तो हर लोकेशन का दाम होगा एक जैसा

पॉलिगॉन का दायरा बढ़ेगा, पास-पास की जमीनों में कम–ज्यादा का फर्क होगा खत्म, 2025-26 की गाइडलाइन की खामियां दूर कर रही सरकार, कई जगह रेट 50 से 100% तक बढ़ेंगे
ग्वालियर

ये 7 लक्षण दिखें तो सावधान…! ठंड में आपको आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक

brain stroke
ग्वालियर

Breaking: आंबेडकर की फोटो जलाने वाले वकील अनिल मिश्रा जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने अवैध मानी गिरफ्तारी

ambedkar photo burning case Lawyer Anil Mishra released High Court declares arrest illegal mp news
ग्वालियर

गलाने वाली ठंड ने तोड़ा ’10 साल’ का रिकॉर्ड, 11 जिलों में कोल्ड डे का Alert

MP Weather Update (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

एसआइआर: मोघिया व आदिवासियों के पास नहीं दस्तावेज, एईआरओ के सामने समग्र आइडी व आधार ही पेश कर पा रहे

सिंधिया नगर में निवास करने वाले अधिकतर मतदाताओं के पास दस्तावेज नहीं
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.