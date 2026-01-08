अब शहर में नहीं चलेगा रेट का खेल, सेक्टर बनेंगे तो हर लोकेशन का दाम होगा एक जैसा

दरअसल, विभाग संपदा-2 सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है और सेवाओं को पूरी तरह फेसलेस बनाने की दिशा में है। अब पक्षकार घर बैठे रजिस्ट्री से जुड़ा काम कर सकेगा। इसी डिजिटल बदलाव के साथ गाइडलाइन में मौजूद विसंगतियों को भी खत्म किया जा रहा है। अब तक गाइडलाइन वार्ड के हिसाब से बनती थी और हर लोकेशन की अलग दर होती थी। इससे स्टांप ड्यूटी चोरी की संभावना बनी रहती थी। इसी को रोकने के लिए गाइडलाइन को सेक्टरों में बांटा जा रहा है। अभी एक पॉलिगॉन में एक ही लोकेशन होती है, लेकिन आगे एक पॉलिगॉन में 40–50 तक लोकेशन शामिल हो सकती हैं। फिलहाल शहर और जिले में करीब 2400 पॉलिगॉन हैं।