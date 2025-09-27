लो-फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी ‘ई-बस’

MP News: एक समय भोपाल शहर के 24 मार्गों पर चलने वाली 368 लो-फ्लोर बसों का बेड़ा अब सिमटकर महज 65-70 बसों तक रह गया है। बस सेवा की यह दयनीय स्थिति न केवल आम यात्रियों, बल्कि सांसद तक के लिए चिंता का विषय बन गई है। बसों की कमी के चलते हर रोज करीब तीन लाख यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारियों ने मौजूदा बस सेवा सुधारने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है और अब सारा ध्यान प्रधानमंत्री ई-बस(PM E-Bus) सेवा पर केंद्रित है।
ई-बसों के लिए दो डिपो बनाए जा चुके हैं, और दिसंबर तक इन बसों का पहला लॉट सडक़ों पर उतार दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पीपीपी मोड पर नेट कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के तहत होगा।- हरेंद्र नारायण, आयुत, नगर निगम
मौजूदा संकट के बीच शहर के लिए एक नई उम्मीद की किरण प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत आने वाली 195 इलेक्ट्रिक बसों के रूप में है। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा।