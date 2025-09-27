लो-फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी ‘ई-बस’

MP News: एक समय भोपाल शहर के 24 मार्गों पर चलने वाली 368 लो-फ्लोर बसों का बेड़ा अब सिमटकर महज 65-70 बसों तक रह गया है। बस सेवा की यह दयनीय स्थिति न केवल आम यात्रियों, बल्कि सांसद तक के लिए चिंता का विषय बन गई है। बसों की कमी के चलते हर रोज करीब तीन लाख यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारियों ने मौजूदा बस सेवा सुधारने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है और अब सारा ध्यान प्रधानमंत्री ई-बस(PM E-Bus) सेवा पर केंद्रित है।