भोपाल

लो-फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी ‘ई-बस’

MP News: अधिकारियों ने मौजूदा बस सेवा सुधारने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है और अब सारा ध्यान प्रधानमंत्री ई-बस सेवा पर केंद्रित है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 27, 2025

PM e-bus service
PM e-bus service

MP News: एक समय भोपाल शहर के 24 मार्गों पर चलने वाली 368 लो-फ्लोर बसों का बेड़ा अब सिमटकर महज 65-70 बसों तक रह गया है। बस सेवा की यह दयनीय स्थिति न केवल आम यात्रियों, बल्कि सांसद तक के लिए चिंता का विषय बन गई है। बसों की कमी के चलते हर रोज करीब तीन लाख यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारियों ने मौजूदा बस सेवा सुधारने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है और अब सारा ध्यान प्रधानमंत्री ई-बस(PM E-Bus) सेवा पर केंद्रित है।

सिटी बस सेवा तब और अब

  • पहले.......368 बसें संचालित
  • 24 मार्गों पर सेवा
  • 2.5 लाख रोजाना यात्री
  • हर 5-10 मिनट में बस
  • अब.......65-70 बसें संचालित
  • 4-6 मार्गों पर सेवा
  • 10-15 हजार रोजाना यात्री
  • 60-90 मिनट से अधिक इंतजार

ई-बसों के लिए दो डिपो बनाए जा चुके हैं, और दिसंबर तक इन बसों का पहला लॉट सडक़ों पर उतार दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पीपीपी मोड पर नेट कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के तहत होगा।- हरेंद्र नारायण, आयुत, नगर निगम

दो चरणों में आएंगी 195 ई-बसे

मौजूदा संकट के बीच शहर के लिए एक नई उम्मीद की किरण प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत आने वाली 195 इलेक्ट्रिक बसों के रूप में है। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा।


  1. पहला चरण (दिसंबर 2025 तक): इसमें 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनके लिए संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) और कस्तूरबा नगर में दो नए डिपो बनाए जा रहे हैं। इस दिशा में कार्य शुरू हो गया है।




  2. दूसरा चरण: इसमें 95 अतिरिक्त बसें शामिल होंगी। इनके लिए आरिफ नगर और कोलार रोड पर दो नए डिपो बनाने की योजना है। बस ऑपरेट की तलाश जारी है। अभी केवल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

ई-बस की खासियत

  • 45 सीटर और 12 मीटर लंबी बसें होंगी।
  • एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक दौड़ेंगी।
  • बसें एसी, सीसीटीवी और जीपीएस से लैस होंगी।
  • यात्री लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे।
  • 195 बसों के आने से खत्म होगी परिवहन की दिक्कत

सब्सिडी और पास सुविधा

  • ऑपरेटर को 13.2
  • करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
  • महापौर स्मार्ट पास की सुविधा जारी रहेगी जिससे छात्र महिला और सीनियर सिटीजन कम दरों
  • पर यात्रा कर सकेंगे।

27 Sept 2025 08:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लो-फ्लोर बस सेवा की उम्मीदें खत्म, अब दौड़ेंगी 'ई-बस'

