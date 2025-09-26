Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

दिवाली से पहले दौड़ेगी मेट्रो, CMRS टीम ने की जांच, 90 km/h की रफ्तार से दौड़ाई ट्रेन

MP News: भोपाल वासियों को जल्द ही खुशियों की सवारी करने को मिलेगी। दिवाली पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो ट्रेन का उपहार मिलेगा। 20 अक्टूबर को दिवाली है 15 अक्टूबर को मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 26, 2025

Bhopal Metro
Bhopal Metro (फोटो सोर्स : @OfficialMPMetro)

MP News:भोपाल वासियों को जल्द ही खुशियों की सवारी करने को मिलेगी। दिवाली पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो ट्रेन (Bhopal Metro)का उपहार मिलेगा। 20 अक्टूबर को दिवाली है 15 अक्टूबर को मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। उम्मीद है शहरवासियों को ये सौगात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने भोपाल आ सकते हैं। इस बीच मेट्रो संचालन को अंतिम रूप से मंजूरी देने की प्रक्रिया - गुरुवार से शुरू हुई। मुंबई से आयी कमिश्नर मेट्रो रेल की दो सदस्यीय टीम ने गुरुवार को सुरक्षा मानको पर मेट्रो को परखा। तीन कोच की मेट्रो ट्रेन से लेकर सुभाष नगर डिपो में कंट्रोल रूम समेत अन्य सुविधाएं देखी गयीं।

एक नजर...

Bhopal Metro (फोटो सोर्स : @OfficialMPMetro)
  • सीएमआरएस की टीम ने 90 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई
  • अचानक ब्रेक लगाकर की सुरक्षा जांच, कंट्रोल रूम का रिस्पांस जांचा
  • मेट्रो मेन लाइन, स्टेशन का निरीक्षण बाकी, सप्ताहभर बाद फिर जांच

2010 का सपना होगा साकार

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग के नेतृत्व में टीम ने सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो को 90 किमी प्रतिघंटे की फुल स्पीड में दौड़ाया। सीएमआरएस सर्टिफिकेट मिलते ही मेट्रो यात्रियों को लेकर दौडने को तैयार हो जाएगी। 2010 से ही शहरवासियों को मेट्रो में सवारी का दिखाया जा रहा सपना अब पूरा होने को है। निरीक्षण के बाद टीम शाम को रवाना हो गई। अभी मेन लाइन, स्टेशन की जांच बोटगी। टीम ने अत्याधुनिक ट्रेन सेट। सिस्टम के अलावा नट बोल्ट, स्टेशन, सिग्नल आदि की जांच की।

सितंबर में सीएमआरएस का निरीक्षण

गुरुवार को सीएमआरएस की टीम ने तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन यानी रोलिंग स्टॉक में यात्री सुरक्षा, सुविधा और ऊर्जा दक्षता की जांच की। इसमें सीसीटीवी की निगरानी, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, वातानुकूलित कोच, चार्जिग पॉइंट और वास्तविक समय यात्री सूचना प्रणाली की सुविधा को जांचा गया। इनकी टेस्टिंग की गयी।

तीन माह में दो बड़ी जांच

जुलाई में आयी थी आरडीएसओ की टीम 9 जुलाई से 21 जुलाई तक 13 दिन मेट्रो ट्रेन के ऑसिलेशन और इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस का लखनऊ की रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ ने परीक्षण किया था। टीम ने 90 किमी प्रतिघंटा पर ट्रेन दौड़ाई थी। इमरजेंसी ब्रेक लगाया हर स्टेशन, ट्रैक के बीच मेट्रों के ऑसिलेशन यानि कंपन को मापा गया था। उस समय परीक्षण में मेट्रो की राइड क्वालिटी, स्थिरता, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस, और सम्पूर्ण रोलिंग स्टॉक का मूल्यांकन रिकॉर्ड किया गया था। परीक्षण से रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन की सुरक्षा. विश्वसनीयता और दक्षता के उच्चतम मानकों की स्थिति पता चलती है।

तकनीकी सवाल-जवाब भी हुए

सीएमआरएस टीम ने मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियर्स से मेट्रो ऑपरेशन के तकनीकी पक्षों से जुड़े सवाल जवाब किए। सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, रोलिंग स्टॉक की तैयारियों के साथ ही ऑपरेशन के लिए डिपो के सिस्टम से जुड़े सवाल जवाब किए गए। इसका बकायदा प्रजेंटेशन भी लिया गया। इस अवसर पर एमडी मेट्रो एस कृष्ण चैतन्य, निदेशक सिस्टम अरुण कुमार श्रीवास्तव, निदेशक प्रोजेक्ट अजय गुप्ता व अन्य टीम सदस्य उपस्थित रहे।

ऑपरेशन कंट्रोल को परखा

सुभाष नगर डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को देखा गया। ट्रेन संचालन, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा प्रणालियों की केंद्रीकृत निगरानी. डिपो में मेंटेनेंस बे, स्टेबलिंग लाइन, रिपेयर बे के साथ आग लगने की स्थितियों की पहचान कर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा प्रणालियों को परखा गया।

तेज रफ्तार में ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम की जांच

सीएमआरएस ने डिपो में मेट्रो के रैक की जांच करने के दौरान ड्राइवर से इसे एम्स तक ले चलने का कहा। मेट्रो ट्रेन डिपो से सुभाष नगर स्टेशन पहुंची और 90 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ाने का आदेश दिया। तेज रफ्तार ट्रेन देखकर आंबेडकर ब्रिज से गुजरने वाले रूककर देखने लगे। ट्रेन तेज गति से दौड़ी और फिर अचानक रूक गयी। कभी मध्यम गति में चली। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे से एक घंटे तक पांच रैक को इसी तरह दौड़ाया गया। ऐसा रैक की गति और इसके ब्रेकिंग सिस्टम की जांच के लिए किया की टीम ने भी इसी तरह ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की थी। मेट्रो के अंदर से ही सीएमआरएस जनक कुमार ने वहां दर्ज आपातकालीन नंबर पर कॉल किया। कंट्रोल रूम में इसे किसी तरह अटेंड किया जाता है। कॉल लगता भी है या नहीं इसे देखा।

इंदौर बायपास: अधिकारियों को दो टूक, बैठक में मंत्री सिलावट ने दिए सख्त निर्देश
इंदौर

26 Sept 2025 09:01 am

