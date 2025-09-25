इंदौर बायपास: अधिकारियों को दो टूक, बैठक में मंत्री सिलावट ने दिए सख्त निर्देश

MP News: जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट(Minister Tulsiram Silavat) ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर बायपास पर निर्माणाधीन अर्जुन बरोदा, झलारिया और कनाडिया फ्लाई ओवर का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही वहां रोड चौड़ीकरण, सर्विस रोड दुरुस्ती और बंद लाइट चालू करने का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जाए, जिससे वहां यातायात सुचारू हो और ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो।