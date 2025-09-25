इंदौर बायपास: अधिकारियों को दो टूक, बैठक में मंत्री सिलावट ने दिए सख्त निर्देश

MP News: जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट(Minister Tulsiram Silavat) ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर बायपास पर निर्माणाधीन अर्जुन बरोदा, झलारिया और कनाडिया फ्लाई ओवर का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही वहां रोड चौड़ीकरण, सर्विस रोड दुरुस्ती और बंद लाइट चालू करने का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जाए, जिससे वहां यातायात सुचारू हो और ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो।
मंत्री सिलावट ने बुधवार को मंत्रालय में एनएचएआइ और मप्र सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता के साथ बैठक की। मंत्री ने निर्देश दिए कि उक्त कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
एनएचएआइ ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक इंदौर बायपास(Indore Bypass) के तीनों फ्लाई ओवर पूरे होने के साथ ही यातायात शुरू करा दिया जाएगा। दिवाली से पहले दोनों तरफ सर्विस रोड की मरम्मत भी कराई जाएगी। जिससे जाम की समस्या दूर होगी।