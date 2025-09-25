MLA संजय पाठक से जुड़ी फर्म ने सहारा भूमि खरीद में चुराई स्टाम्प ड्यूटी, फर्जीवाड़ा उजागर

नायशा देवबिल्ड में विधायक संजय पाठक की मां निर्मला पाठक और बेटे यश पाठक की हिस्सेदारी है। यह फर्म पहले से ही विवादों में है। अब स्टाम्प ड्यूटी का फर्जीवाड़ा सामने आने से पाठक की मुसीबत और बढ़ सकती है। ज्ञात रहे कि सहारा समूह की संपत्तियों की खरीद से संबंधित मामले में हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित प्रकरण के सिलसिले में विधायक पाठक पर हाईकोर्ट के जज से संपर्क करने की बात सामने आ चुकी है। जज विशाल मिश्रा ने इसी आधार पर खुद को केस से अलग कर लिया था।