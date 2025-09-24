बता तुझे कहां मारूं गोली… ये कहकर जांघ पर तमंचा सटाया और कर दिया फायर

जितेन्द्र जाटव (28) पुत्र मोहन सिंह निवासी दुल्लपुर (थाटीपुर) ने रात करीब 12.45 बजे जख्मी हालत में पुरानी छावनी थाने पहुंच कर बताया कि वह बानमोर (मुरैना) में कैशियर का काम करता है। रात को बाइक से घर लौट रहा था। पुरानी छावनी से निकलते वक्त तीन गुंडों ने रुकने के लिए आवाज दी। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी तो तीनों गुंडे उसका पीछा करते हुए आए और उसकी बाइक में टक्कर मारकर सड़क पर पटक दिया। जितेन्द्र ने बताया तीनों गुंडे मुंह पर साफी बांधे थे इसलिए किसी की शक्ल नहीं देख पाया। उनमें एक ने पूछा कि बता कहां गोली मारूं और तमंचे से उसकी जांघ पर फायर कर दिया। गोली मारकर तीनों गुंडे अटल द्वार की तरफ भाग गए।