बता तुझे कहां मारूं गोली… ये कहकर जांघ पर तमंचा सटाया और कर दिया फायर

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां होटल से डयूटी कर लौट रहे कर्मचारी को तीन गुंडों ने रात 12.15 बजे घेरकर गोली मार दी। वारदात मलगढ़ा रोड (पुरानी छावनी) पर हुई। इससे पहले गुंडों ने उससे पूछा बता तुझे गोली कहां मारें। फिर उसकी जांघ पर तमंचा सटा कर फायर ठोंक दिया। पुलिस का कहना है गोली होटलकर्मी की जांघ की खाल को चीरकर निकल गई। तीनों गुंडे मुंह पर साफी बांधकर आए थे इसलिए घायल उनकी पहचान नहीं बता पाया है।
जितेन्द्र जाटव (28) पुत्र मोहन सिंह निवासी दुल्लपुर (थाटीपुर) ने रात करीब 12.45 बजे जख्मी हालत में पुरानी छावनी थाने पहुंच कर बताया कि वह बानमोर (मुरैना) में कैशियर का काम करता है। रात को बाइक से घर लौट रहा था। पुरानी छावनी से निकलते वक्त तीन गुंडों ने रुकने के लिए आवाज दी। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी तो तीनों गुंडे उसका पीछा करते हुए आए और उसकी बाइक में टक्कर मारकर सड़क पर पटक दिया। जितेन्द्र ने बताया तीनों गुंडे मुंह पर साफी बांधे थे इसलिए किसी की शक्ल नहीं देख पाया। उनमें एक ने पूछा कि बता कहां गोली मारूं और तमंचे से उसकी जांघ पर फायर कर दिया। गोली मारकर तीनों गुंडे अटल द्वार की तरफ भाग गए।
पुलिस का कहना है जितेन्द्र लूटपाट से इंकार कर रहा है। गोली मारने की वजह पर चुप है। जबकि तीनों गुंडे उसे गोली मारने के लिए पीछा करते हुए आए थे इससे जाहिर है कि वारदात के पीछे बदला वजह हो सकता है। पुरानी छावनी थाना टीआई संतोष यादव ने बताया एबी रोड पर कई जगह सीसीटीवी लगे हैं। उनके फुटेज में गुंडों का मूवमेंट पता लगाया जा रहा है।