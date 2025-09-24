Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

बता तुझे कहां मारूं गोली… ये कहकर जांघ पर तमंचा सटाया और कर दिया फायर

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां होटल से डयूटी कर लौट रहे कर्मचारी को तीन गुंडों ने रास्ते में घेरकर पूछा- बता तुझे कहां मारूं गोली…

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 24, 2025

MP News Cashier shot in Gwalior
Crime (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां होटल से डयूटी कर लौट रहे कर्मचारी को तीन गुंडों ने रात 12.15 बजे घेरकर गोली मार दी। वारदात मलगढ़ा रोड (पुरानी छावनी) पर हुई। इससे पहले गुंडों ने उससे पूछा बता तुझे गोली कहां मारें। फिर उसकी जांघ पर तमंचा सटा कर फायर ठोंक दिया। पुलिस का कहना है गोली होटलकर्मी की जांघ की खाल को चीरकर निकल गई। तीनों गुंडे मुंह पर साफी बांधकर आए थे इसलिए घायल उनकी पहचान नहीं बता पाया है।

पूछा- कहां गोली मारूं और तमंचे से फायर कर दिया

जितेन्द्र जाटव (28) पुत्र मोहन सिंह निवासी दुल्लपुर (थाटीपुर) ने रात करीब 12.45 बजे जख्मी हालत में पुरानी छावनी थाने पहुंच कर बताया कि वह बानमोर (मुरैना) में कैशियर का काम करता है। रात को बाइक से घर लौट रहा था। पुरानी छावनी से निकलते वक्त तीन गुंडों ने रुकने के लिए आवाज दी। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी तो तीनों गुंडे उसका पीछा करते हुए आए और उसकी बाइक में टक्कर मारकर सड़क पर पटक दिया। जितेन्द्र ने बताया तीनों गुंडे मुंह पर साफी बांधे थे इसलिए किसी की शक्ल नहीं देख पाया। उनमें एक ने पूछा कि बता कहां गोली मारूं और तमंचे से उसकी जांघ पर फायर कर दिया। गोली मारकर तीनों गुंडे अटल द्वार की तरफ भाग गए।

ये भी पढ़ें

एमपी में जानलेवा अंधविश्वास, निमोनिया पीड़ित तीन बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, हालत गंभीर
झाबुआ
Treatment of pneumonia by burning with hot iron rods

लूट से इंकार, दुश्मनी पर चुप्पी

पुलिस का कहना है जितेन्द्र लूटपाट से इंकार कर रहा है। गोली मारने की वजह पर चुप है। जबकि तीनों गुंडे उसे गोली मारने के लिए पीछा करते हुए आए थे इससे जाहिर है कि वारदात के पीछे बदला वजह हो सकता है। पुरानी छावनी थाना टीआई संतोष यादव ने बताया एबी रोड पर कई जगह सीसीटीवी लगे हैं। उनके फुटेज में गुंडों का मूवमेंट पता लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

इंदौर बिल्डिंग हादसा: आखिरी दम तक मोबाइल पर पिता से बात करती रही मलबे में फंसी अलीफा…
इंदौर
Indore Ranipura Building Collapse

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बता तुझे कहां मारूं गोली… ये कहकर जांघ पर तमंचा सटाया और कर दिया फायर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.