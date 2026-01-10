‘स्मार्ट’ कैमरों की आंखों में धूल झोंक रहे अधूरे नंबर के वाहन

ग्वालियर. शहर को स्मार्ट बनाने और यातायात सुधारने के लिए सड़कों पर 'तीसरी आंख (आइटीएमएस ) का पहरा तो बैठा दिया गया, लेकिन शातिर वाहन चालकों ने इस हाईटेक सिस्टम की काट निकाल ली है। ग्वालियर की सड़कों पर करीब 2 लाख ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं, जिनकी नंबर प्लेट के साथ जानबूझकर 'छेड़छाड़ की गई है। मकसद सिर्फ एक-ट्रैफिक नियम तोड़ते वक्त कैमरे नंबर न पढ़ सकें और ई-चालान घर न पहुंचे। यह खेल न केवल राजस्व को चपत लगा रहा है, बल्कि शहर की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि अपराधी भी इसी 'ट्रिक का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। ग्वालियर में वाहनों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। इन्हें संभालने के लिए महज 219 पुलिसकर्मी हैं, इसलिए पूरा दारोमदार आईटीएमएस (आइटीएमएस) कैमरों पर है। पुलिस और स्मार्ट सिटी ने करीब 1100 कैमरे शहर में टांगे हैं, लेकिन जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में दोपहिया, ऑटो और लोडिंग वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के एक या दो अंकों पर काली टेप लगा दी है, पेंट से नंबर मिटा दिया है या फिर स्टीकर चिपका दिए हैं। जब ये वाहन रेड लाइट जंप करते हैं या बिना हेलमेट निकलते हैं, तो कैमरे इनका अधूरा नंबर पकड़ते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर ई-चालान जेनरेट नहीं कर पाता।