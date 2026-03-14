LPG गैस सिलेंडर: सिर्फ डेढ़ दिन का स्टॉक बचा, पांचवें दिन भी नहीं हो रही बुकिंग

LPG Gas Cylinders: ग्वालियर शहर में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। पिछले पांच दिनों से घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने डीएसी नंबर जनरेट नहीं हो पा रहे, इस कारण लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंच रहे और एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है। विभाग ने एजेंसियों पर रजिस्टर रखवाए है, इस पर उपभोक्ता अपना कनेक्शन नंबर लिखकर बुकिंग करा सकता है। इसे ऑनलाइन बुक करने का काम एजेंसी करेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक एजेंसियों और गोदामों के निरीक्षण के लिए पहुंचे। शहर में फिलहाल करीब 18 हजार 730 घरेलू सिलेंडर का स्टॉक बचा है, जो अधिकतम डेढ़ दिन की जरूरत ही पूरी कर पाएगा। (MP News)