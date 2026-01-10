हीरालाल गायकवाड़ अंडर-18 क्रिकेट: पहली पारी की बढ़त से ग्वालियर ने जबलपुर को हराया

ग्वालियर. हीरालाल गायकवाड़ अंडर-18 क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्वालियर टीम ने जबलपुर को उसके ही मैदान पर पहली पारी की बढ़त के आधार पर पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। मैच की शुरुआत में ग्वालियर ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए 477 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में जबलपुर टीम दबाव में नजर आई और पूरी कोशिश के बावजूद 388 रन ही बना सकी, जिससे वह पहली पारी में 89 रन से पिछड़ गई। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक जबलपुर ने 355 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। चौथे दिन टीम ने केवल 33 रन और जोडक़र पारी समाप्त की। ग्वालियर के गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ में गेंदबाजी कर विरोधी टीम को बढ़त हासिल करने से रोका। पहली पारी की बढ़त के साथ ही ग्वालियर की जीत लगभग तय हो चुकी थी। इसके बाद दूसरी पारी में टीम ने संयम से बल्लेबाजी की और अंतिम दिन तक 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। इस पारी में प्रथम राजपूत ने 62 रन और देवांग शर्मा ने 42 रन की अहम पारी खेली, जिससे टीम की स्थिति मजबूत हुई। विशेष रूप से ग्वालियर की सधी हुई बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी ने टीम को यह महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इस जीत के साथ ग्वालियर की टीम टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर चुकी है।