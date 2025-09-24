इंदौर बिल्डिंग हादसा: आखिरी दम तक मोबाइल पर पिता से बात करती रही मलबे में फंसी अलीफा…

Indore Building Collapse: इंदौर के रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात तीन मंजिला मकान गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 घायल हुए हैं। रात 3.45 बजे फहीमुद्दीन (40) को मृत हालत में मलबे से निकाला गया। 12 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मकान के मलबे में फंसी अलीफा (20) पिता रफुद्दीन को बचाने के टीम व रहवासियों ने हरसंभव प्रयास किए। बताते हैं कि अलीफा आखिरी दम तक मोबाइल पर पिता से बात करती रही। मलबे से बाहर निकालने के 15 मिनट पूर्व उससे संपर्क टूट गया था। सिर व हिस्सों में गंभीर चोट आने से उनकी जान चली गई, वहीं फहीमहीन की भी मलबे में दबने से जान गई। उनके सीने में गंभीर चोट थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में दो लोगों की अंदरुनी चोट से जान जाने की बात सामने आई है।