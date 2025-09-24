Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झाबुआ

एमपी में जानलेवा अंधविश्वास, निमोनिया पीड़ित तीन बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, हालत गंभीर

MP News: अंधविश्वास की भेंट चढ़े तीन मासूम जिला अस्पताल के पीआइसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तीनों को निमोनिया हुआ था, लेकिन परिजन अस्पताल लाने के बजाय पहले तांत्रिकों के पास ले गए। वहां उनके सीने और पेट पर गर्म सलाखों से दागा गया।

झाबुआ

Avantika Pandey

Sep 24, 2025

Treatment of pneumonia by burning with hot iron rods
Treatment of pneumonia by burning with hot iron rods (फोटो सोर्ट: पत्रिका)

MP News: अंधविश्वास की भेंट चढ़े तीन मासूम जिला अस्पताल के पीआइसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तीनों को निमोनिया हुआ था, लेकिन परिजन अस्पताल लाने के बजाय पहले तांत्रिकों के पास ले गए। वहां उनके सीने और पेट पर गर्म सलाखों से दागा गया। तीनों की हालत बिगड़ी तो दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पीआइसीयू इंचार्ज डॉ. संदीप चोपड़ा ने थाना प्रभारी को सूचित किया गया है।

कहां हो रहा है ऐसा

गुजरात सीमा से सटे पिटोल और आसपास के गांवों में लंबे समय से कुप्रथा चली आ रही है। कल्याणपुरा, राणापुर क्षेत्र के कुछ गांवों जैसे सनोड़ में भी ऐसे मामले सामने आते है। निमोनिया पीड़ित बच्चों को तांत्रिक गर्म सलाखों से दागते हैं। ताजा घटनाक्रम बताता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होने के बाद भी अंधविश्वास के कारण बच्चों की जान खतरे में डाली जा रही है।

ये भी पढ़ें

नोडल अफसर की निगरानी में सुधरेंगी सड़के, नई सड़कों का होगा निर्माण
भोपाल
MP News new road built

इलाज नहीं, मौत का न्योता है यह प्रथा

दागने से बच्चे ठीक नहीं होते, उल्टा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दर्द सहने की वजह से बच्चा धीरे-धीरे सांस लेने लगता है. जिसे परिजन बीमारी का ठीक होना समझ लेते हैं। सही रास्ता यही है कि बच्चे को तुरंत अस्पताल लाया जाए और उचित इलाज कराया जाए।-डॉ. संदीप चोपड़ा, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं पीआइसीयू प्रभारी

2023 में आयोग ने लिया था संज्ञान

अप्रैल 2023 में भी झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आए थे। तब मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर तत्कालीन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। कई आरोपियों पर एफआइआर हुई और गिरफ्तारियां भी हुईं। इसके बावजूद अंधविश्वास की यह आग आज भी मासूमों को झुलसा रही है।

ये भी पढ़ें

1 अक्टूबर से 10 हजार बच्चों की पढ़ाई बंद! प्राइवेट स्कूल ने पढ़ाने से किया इनकार, ये है वजह
भोपाल
Private schools will not teach RTE students

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 08:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / एमपी में जानलेवा अंधविश्वास, निमोनिया पीड़ित तीन बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.