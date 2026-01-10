राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता नहीं हुई, एक साल बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं

ग्वालियर. सत्र 2024-25 में प्रस्तावित राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन न होने का मामला एक साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। शिकायत भोपाल तक पहुंचने के बावजूद अब तक यह तय नहीं हो सका है कि प्रतियोगिता न कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, न ही किसी पर कोई कार्रवाई हुई है।