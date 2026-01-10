राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता नहीं हुई, एक साल बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं

राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता
ग्वालियर. सत्र 2024-25 में प्रस्तावित राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन न होने का मामला एक साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। शिकायत भोपाल तक पहुंचने के बावजूद अब तक यह तय नहीं हो सका है कि प्रतियोगिता न कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, न ही किसी पर कोई कार्रवाई हुई है।
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी जीवाजी विश्वविद्यालय को सौंपी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कार्यों की व्यस्तता का हवाला देते हुए आयोजन से असमर्थता जता दी। इसके बाद मामला अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग तक पहुंचा, जहां जांच समिति गठित की गई।
जांच समिति ने करीब दो माह पहले साइंस कॉलेज के खेल अधिकारी और जीवाजी विश्वविद्यालय के खेल निदेशक के बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय या कार्रवाई सामने नहीं आई है।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता न होने से ग्वालियर संभाग के खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तैयारी के बावजूद उन्हें प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं मिला, जिससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के चयन से वंचित रह गए। जबकि अन्य संभागों में इंटर कॉलेज और संभागीय प्रतियोगिताएं समय पर आयोजित हो चुकी थीं।
राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन ग्वालियर संभाग में प्रस्तावित था, लेकिन निर्धारित समय पर जीवाजी विश्वविद्यालय के एसओएस विभाग द्वारा आयोजन नहीं कराया गया। अप्रैल माह में विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम का हवाला दिया। तब तक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के कारण प्रतियोगिता दोबारा आयोजित नहीं हो सकी।
“प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों के बयान लेकर रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई है, लेकिन अब तक कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। प्रतियोगिता न होने से खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है।”
— प्रो. कुमार रत्नम, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग
