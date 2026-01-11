MP में यहां तेज धमाके के साथ देर रात फटी पानी की पाइपलाइन, सड़कों पर बनी सुरंग, देखें VIDEO

अर्नब ग्रीन सिटी कॉलोनी एक फार्म फोर कॉलोनी है, जिसे टीएंडसीपी और निगम द्वारा 2015 में अनुमति मिली है। यह कॉलोनी कांग्रेस नेता सूर्यकांत शर्मा व उनके बेटे राहुल शर्मा द्वारा काटी गई। वर्ष 2015 में ही तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जागेश श्रीवास्तव द्वारा कॉलोनी को पीएचई की एनओसी जारी की गई थी. जबकि इसी जमीन पर स्टेट टाइम की पानी की लाइन निकली हुई थी। हालांकि पीएचई के प्रभारी सहायक यंत्री रामसेवक का कहना है कि इसकी एनओसी पीएचई की ओर से जारी नहीं की गई थी। वहीं इस मामले में निगमायुक्त संघ प्रिय ने नगर निवेशक (सिटी प्लानर) महेंद्र अग्रवाल से पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।