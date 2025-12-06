सावधान! आप भी खरीदते हैं बाजार का पैक्ड आटा ? यहां फैक्ट्री में चल रहा बड़ा खेल

आप भी खरीदते हैं बाजार का पेक्ड आटा? (Photo Source- Patrika)
Big Scam : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में मिलावटखोरों और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन के दौरान दिए निर्देशों के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन जिलेभर में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के पालदा इलाके में स्थित एक आटा निर्माण कंपनी की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की है।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में प्रशासन की टीम लगातार शहर में खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने के लिए 'शुद्ध को लेकर युद्ध' अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को टीम ने समता नगर, पालदा स्थित एस. कुमार एंड कंपनी के साथ साथ अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान टीम एस. कुमार एंड कंपनी पहुंची, जहां प्रभारी संदीप अग्रवाल मौजूद थे। यहां खाद्य पदार्थ के रूप में आटे का निर्माण चल रहा था। अधिकारियों ने पाया कि परिसर में अत्यधिक गंदगी थी और अस्वच्छ परिस्थितियों में आटे का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए टीम ने मौके से गेहूं और आटे के चार नमूने लिए। साथ ही, निर्माण की स्थिति ठीक न लगने पर खाद्य पदार्थों का निर्माण तुरत ही बंद करा दिया।
वहीं, दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले ने अन्य कार्रवाई करते हुए समता नगर पालदा स्थित मां अंबे सुपारी सिकाई केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां प्रोपराइटर गोपाल अग्रवाल की मौजूदगी में कच्ची सुपारी को सेंक कर प्रोसेस किया जा रहा था। टीम ने यहां से सिकी हुई सुपारी और उसमें उपयोग किए जाने वाले चूने के दो नमूने लिए। इसके अलावा, विजयनगर स्थित श्री लीला रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की गई, जहां से पनीर और दाल के कुल दो नमूने जांच के लिए जब्त किए गए।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि, नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि, कार्रवाई के दौरान लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग