सावधान! आप भी खरीदते हैं बाजार का पैक्ड आटा ? यहां फैक्ट्री में चल रहा बड़ा खेल

Big Scam : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में मिलावटखोरों और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन के दौरान दिए निर्देशों के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन जिलेभर में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के पालदा इलाके में स्थित एक आटा निर्माण कंपनी की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की है।