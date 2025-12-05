जमीन मालिकों को मिलेंगे ‘आधे प्लॉट’, बनेंगी मास्टर प्लान की सड़कें

MP News: एमपी के इंदौर शहर में आइडीए सात जगह टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) तैयार कर रहा है। दो साल से यहां लोगों को फ्लॉट देने की चर्चा है, लेकिन विकास कार्य नहीं होने तथा अन्य बाधाओं के कारण अभी एक साल से ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद करीब 5 हजार प्लॉट बेचने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लोगों को आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए कई दिनों से टीपीएस का काम चल रहा है।