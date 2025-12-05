जमीन मालिकों को मिलेंगे ‘आधे प्लॉट’, बनेंगी मास्टर प्लान की सड़कें

(Photo Source- Patrika)
MP News: एमपी के इंदौर शहर में आइडीए सात जगह टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) तैयार कर रहा है। दो साल से यहां लोगों को फ्लॉट देने की चर्चा है, लेकिन विकास कार्य नहीं होने तथा अन्य बाधाओं के कारण अभी एक साल से ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद करीब 5 हजार प्लॉट बेचने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लोगों को आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए कई दिनों से टीपीएस का काम चल रहा है।
पहले कहा जा रहा था कि प्लॉट बिक्री के लिए जल्द उपलब्ध होंगे, लेकिन अब भी करीब एक साल से ज्यादा का इंतजार करने की बात कही जा रही है। दरअसल, आइडीए की स्कीम सांवेर रोड से बायपास तक फैली है। स्कीमों के माध्यम से इस इलाके में नया इंदौर बसेगा। इंदौर के लोगों को भी इन स्कीम में अपना आशियाना बनाने की उम्मीद है।
आइडीए ने जहां स्कीम लागू की है, उसमें सभी जमीन निजी मालिकों की है। जमीनों का विकास करने के बाद करीब आधे प्लॉट नियम के तहत जमीन मालिकों को दिए जाएंगे और आधे प्लॉट आइडीए के पास रहेंगे। इसमें 5 हजार से अधिक प्लॉट की बिक्री होगी।
अर्नेस्ट मनी भी घटाकर 10 से 5 प्रतिशत कर दी है, इसलिए ज्यादा लोगों द्वारा प्लॉटों के लिए आवेदन किया जाएगा। आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े के मुताबिक, स्कीमों में विकास कार्य चल रहे हैं। मास्टर प्लान की सड़कों का काम भी शुरू किया जा रहा है।
