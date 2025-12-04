एमपी में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई लेट भी चलीं, सामने आई चौंकाने वाली वजह

IndiGo Flights Cancelled : बुधवार को मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों से भी हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ। दरअसल, राजधानी भोपाल और आर्थिक नगर इंदौर के एयरपोर्ट्स से इंडिगो की कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या घंटों लेट चलीं। इसके पीछे का जो कारण सामने आया, वो भी चौंकाने वाला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कहीं चेक-इन सिस्टम फेल रहा तो कहीं तकनीकी गड़बड़ी और क्रू की कमी के चलते फ्लाइंट्स कैंसिल की गईं, जिससे आवाजाही करने वाले यात्री परेशान होते रहे।