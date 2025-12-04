4 दिसंबर 2025,

इंदौर

एमपी में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई लेट भी चलीं, सामने आई चौंकाने वाली वजह

IndiGo Flights Cancelled : एमपी से हवाई याया करने वालों के लिए बुधवार का दिन बेहद मुश्किल भरा साबित हुआ। प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक नगरी इंदौर के एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या घंटों लेट चलीं।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

IndiGo Flights Cancelled

इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल (Photo Source- Patrika)

IndiGo Flights Cancelled : बुधवार को मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों से भी हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ। दरअसल, राजधानी भोपाल और आर्थिक नगर इंदौर के एयरपोर्ट्स से इंडिगो की कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या घंटों लेट चलीं। इसके पीछे का जो कारण सामने आया, वो भी चौंकाने वाला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कहीं चेक-इन सिस्टम फेल रहा तो कहीं तकनीकी गड़बड़ी और क्रू की कमी के चलते फ्लाइंट्स कैंसिल की गईं, जिससे आवाजाही करने वाले यात्री परेशान होते रहे।

बता दें कि, बुधवार को सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट से ही इंडिगो की एक-दो नहीं, बल्कि आठ प्रमुख उड़ानें अचानक कैंसिल कर दी गईं, जिससे यहां यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर से दिल्ली, मुंबई, गोवा, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर जाने वाली उड़ानें या तो समय पर नहीं उड़ सकीं या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के कैंसिल कर दी गईं। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, तकनीकी दिक्कतों और क्रू मेंबर्स की कमी इस अनियमितता की मुख्य कारण रही।

इंदौर में दिखा खासा असर

इंदौर आने वाली उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिला। अहमदाबाद की उड़ान एक घंटे, पुणे की डेढ़ घंटे, जम्मू की दो घंटे और चंडीगढ़ की दो घंटे की देरी से पहुंची। दिल्ली की उड़ान एक घंटे, रायपुर की पांच घंटे, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें भी देर से इंदौर पहुंचीं। इसी तरह, इंदौर से हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और अहमदाबाद जाने वाली उड़ानें निर्धारित समय से काफी देर बाद रवाना की गईं।

यात्री ने उड़ान तिथि बदलने पर की शिकायत

मुंबई की उड़ान 6E-2053 में सीट बुक कराने वाले यात्री क्षितिज चंद्रसेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायती तौर पर लिखा कि, उनकी 4 दिसंबर की बुकिंग बदलकर 5 दिसंबर कर दी गई। न तो एयरलाइन ने उनकी सहमति ली और न ही इस बदलाव की पहले से कोई सूचना दी। शिकायत के जवाब में इंडिगो ने उनसे पीएनआर साझा करने का अनुरोध किया, ताकि मामले की जांच कर उचित सहायता की जा सके।

भोपाल में चेक-इन सिस्टम फेल, उड़ानें प्रभावित

देश के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में आई गड़बड़ी ने बुधवार को हवाई यातायात को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इसका खासा असर भोपाल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। यहां भी इंडिगो की अधिकांश उड़ानों पर इसका असर देखने को मिला।

यहां भी उड़ाने प्रभावित हुईं

हैदराबाद से आने वाली उड़ान संख्या 6E-7121 नहीं पहुंच सकी। जबकि, हैदराबाद की दूसरी उड़ान 40 मिनट लेट उतरी। रायपुर की उड़ान संख्या 6E-7281 भी रद्द रही। बैंगलुरू की नाइट फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे देर से पहुंच सकी। दिल्ली की सुबह वाली उड़ान 35 मिनट, दोपहर वाली उड़ान पौने दो घंटे और रात की उड़ान भी करीब एक घंटे लेट लैंड हुई। मुंबई उड़ान संख्या 6E-5172 सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर 1 बजे लैंड हुई, जबकि 6E-5298 शाम 4:45 बजे की बजाय 6:50 बजे पहुंची।

Updated on:

04 Dec 2025 07:48 am

Published on:

04 Dec 2025 07:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई लेट भी चलीं, सामने आई चौंकाने वाली वजह

