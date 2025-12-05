’75 मीटर’ तक चौड़ी होंगी ’19’ सड़कें, जल्द शुरु होगा काम

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आईडीए जल्द सड़क चौड़ीकरण का काम शुरु करेगा। इंदौर डेवलपमेंट ऑथरिटी ने अतिक्रमण हटाकर स्कीमों में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क का काम शुरू करने का फैसला लिया है।



इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए कैविएट भी लगा दी है। टीपीएस 1 के खजराना में 18 मीटर, टीपीएस 3 के लसूड़िया मोरी में 18, 50 व 75 मीटर, टीपीएस 4 के निपानिया में 30 व 45 मीटर, टीपीएस 5 के ग्रामों की सड़कें चौंडी होंगी।



इसके साथ ही कनाड़िया में 36 व 45 मीटर, टीपीएस 8 के कैलोदहाला, भौरासला, भांग्या, शक्करखेड़ी, अरंडिया, तलावली चांदा में 30 से 60 मीटर, टीपीएस 9 के भूरी टेकरी, बिचौली हप्सी, कनाड़िया रोड, टिगरिया राव में 18.30 व 45 मीटर तथा टीपीएस 10 के बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी में 30 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी।