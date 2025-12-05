5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

इंदौर

’75 मीटर’ तक चौड़ी होंगी ’19’ सड़कें, जल्द शुरु होगा काम

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में कुल 19 सड़कों का चौड़ीकरण करने की योजना तैयार की गई है, जिनमें से कुछ सड़कों को 75 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Dec 05, 2025

mp news

पत्रिका फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आईडीए जल्द सड़क चौड़ीकरण का काम शुरु करेगा। इंदौर डेवलपमेंट ऑथरिटी ने अतिक्रमण हटाकर स्कीमों में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क का काम शुरू करने का फैसला लिया है।

इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए कैविएट भी लगा दी है। टीपीएस 1 के खजराना में 18 मीटर, टीपीएस 3 के लसूड़िया मोरी में 18, 50 व 75 मीटर, टीपीएस 4 के निपानिया में 30 व 45 मीटर, टीपीएस 5 के ग्रामों की सड़कें चौंडी होंगी।

इसके साथ ही कनाड़िया में 36 व 45 मीटर, टीपीएस 8 के कैलोदहाला, भौरासला, भांग्या, शक्करखेड़ी, अरंडिया, तलावली चांदा में 30 से 60 मीटर, टीपीएस 9 के भूरी टेकरी, बिचौली हप्सी, कनाड़िया रोड, टिगरिया राव में 18.30 व 45 मीटर तथा टीपीएस 10 के बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी में 30 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी।

नर्मदा पाइपलाइन के कारण अटके काम

कई स्कीमों में नर्मदा पाइप लाइन डालने का काम कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। नई स्कीमों को सर्वसुविधायुक्त बनाने की योजना है। यहां स्टॉर्म वाटर, नर्मदा, ड्रेनेज न और बिजली की लाइन व अन्य केबल अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं, ताकि बाहर तारों का जाल न दिखे। बगीचे भी व्यवस्थित किए जा रहे हैं। स्कीम पूरी न होने का मुख्य कारण बाधाएं भी हैं। टीपीएस 5 में बस्ती की बाधा है, जिससे बगीचे व सड़क का काम पूरा नहीं हो पा रहा है।

इधर, ग्वालियर में नगरीय क्षेत्र के 66 वार्डों और उसके आसपास के इलाके में मास्टर प्लान 2035 के तहत 80 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई है। इसमें टू लेन से लेकर फोर लेन सड़कें शामिल हैं। बता दें कि नगरीय निकाय के 66 वार्डों में सड़कें नगर निगम के अलावा लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी की भी शामिल हैं। इसमें जमीन अधिग्रहण होने पर संपत्ति मालिक को पैसा नहीं मिलेगा।

