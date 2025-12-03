25 साल में पहली बार इतना गिरा पारा, इस दिन से शुरु होगी ‘कड़ाके की ठंड’

MP Cold Wave Alert: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में मौसम ने करवट लेना शुरु कर दिया है। दिसंबर के तीसरे दिन भी तापमान 8.6 डिग्री पर बना रहा। अधिकतम तापमान भी 25.6 डिग्री रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसके बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरु होगा। शहर में सुबह के समय दृष्यता 1200 मीटर तक रही। शाम को यह 5000 मीटर तक रही। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा चली।