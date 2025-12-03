3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

25 साल में पहली बार इतना गिरा पारा, इस दिन से शुरु होगी ‘कड़ाके की ठंड’

MP Cold Wave Alert: मध्य प्रदेश में नवंबर महीने में सर्दी ने सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। अब दिसंबर महीने में भी सर्दी भी अपना असर दिखाएंगी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 03, 2025

MP Cold Wave Alert: (Photo Source- Patrika)

MP Cold Wave Alert: (Photo Source- Patrika)

MP Cold Wave Alert: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में मौसम ने करवट लेना शुरु कर दिया है। दिसंबर के तीसरे दिन भी तापमान 8.6 डिग्री पर बना रहा। अधिकतम तापमान भी 25.6 डिग्री रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसके बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरु होगा। शहर में सुबह के समय दृष्यता 1200 मीटर तक रही। शाम को यह 5000 मीटर तक रही। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा चली।

तापमान में गिरावट के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं के रूप में दिखाई देगा। रात से ही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने का अनुमान है। अब सर्दी रफ्तार पकड़ेगी। से 6 दिसंबर से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,उज्जैन, चंबल संभाग में कोल्ड वेव और शीतलहर का असर रहेगा।

इस कारण बढ़ेगी सर्दी

-दक्षिण भारत में कम दबाव का क्षेत्र विकसित है। यह सिस्टम अपनी ओर उत्तरी हवा को खींच रहा है। जिससे उत्तरी हवा की गति बढ़ेगी।

-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी हो चुकी है। इसके गुजर जाने के बाद हवा का रुख बदलेगा।

-सुबह के समय हल्की धुंध होगी। सुबह 9 बजे के बाद सर्दी से राहत देने वाली धूप निकलेगी।

-सर्दी का दौर 5 दिन चलेगा।

नवंबर की ठंड रिकॉर्ड में दर्ज

आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल में लगातार 15 दिनों तक शीतलहर चली, जो 1931 के बाद सबसे लंबा समय है। 17 नवंबर की रात पारा 5.2 डिग्री तक गिर गया था, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 1941 में यह 6.1 डिग्री था। सारे रिकॉर्ड तोड़कर इंदौर में भी पारा 6.4 डिग्री तक पहुंचा, जो पिछले 25 साल में पहली बार हुआ है। वहीं अब एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर आएगा।

ये भी पढ़ें

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 25 साल में पहली बार इतना गिरा पारा, इस दिन से शुरु होगी ‘कड़ाके की ठंड’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के दो बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पारुल-वीर की पुलिस में शिकायत, बढ़ा विवाद

parul ahirwar
इंदौर

29 साल की महिला ने कराया ‘IVF’, एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

(Photo Source- Patrika)
इंदौर

एमपी के इस शहर में बनेंगे 6-6 लेन के 3 ओवर ब्रिज, NHAI जारी करेगा टेंडर

(Photo Source - Patrika)
इंदौर

बीवी से मिलने नहीं दिया तो कस्टडी से भागा कैदी, अब सरेंडर के आवेदन में लिखी चौंका देने वाली बात..

indore
इंदौर

चलते-चलते प्रॉपर्टी कारोबारी को आया ‘हार्ट अटैक’, बेहोश होकर…फिर उठ नहीं पाया

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.