देश में पहली बार! कोर्ट ने आरोपी को दी ‘4 बार उम्र कैद की सजा’, दोषी रह गया हक्का-बक्का

कोर्ट ने मामले में दोषी को कम सजा देने को सही नहीं माना। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की कि उसने 2 वर्षीय मासूम को घर से उठाकर उसके साथ जघन्य कृत्य किया। उसे गंभीर चोटें पहुंचाई, जो उसकी कुंठित आपराधिक मानसिकता दर्शाता है। वर्तमान परिस्थिति में महिलाएं घर से बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में न्यूनतम दंड देना न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने बालिका को हुई मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए उसे 3 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत देने की अनुशंसा भी की। (MP News)