3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए आदेश, अगले 2 महीने छुट्टियों पर लगी रोक

निजी और सरकारी स्कूलों से 18 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में करीब चार हजार केन्द्रों पर यह परीक्षा होगी। यहां पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष, उप केन्द्राध्यक्ष सहित स्टाफ की ड्यूटी रहेगी। इनकी संख्या हड़ताल, धरने, प्रदर्शन या छुट्टियों के कारण कम न हो इसके जिसके चलते शिक्षकों की सेवाएं एस्मा के दायरे में होगी। मंडल अधिकारियों के मुताबिक निर्देश जारी हो चुके हैं। सभी जिलों को भेजा गया है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी।