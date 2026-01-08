एमपी में अभी और गिरेगा तापमान, इतने दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट

Weather Update :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही दर्ज किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज हुआ। वहीं, उमरिया के साथ साथ शहडोल जिले में शीतलहर का असर देखने को मिला।