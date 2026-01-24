उज्जैन में बना बड़ा स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, 25 को लोकार्पित करेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav (Patrika Photo)
CM Mohan Yadav-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को उज्जैन को विकास की अनेक सौगातें देंगे। वे बहुउद्देशीय स्पोर्ट कॉम्पलेक्स का लोकार्पण करेंगे और हरि फाटक पुल को चौड़ा करने के काम का भूमि-पूजन करेंगे। सीएम मोहन यादव राहगिरी आंनद उत्सव और उड़ान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रमोें में शामिल होने के लिए वे शनिवार शाम को ही उज्जैन पहुंच गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 जनवरी को उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विकास की अनेक सौगातें देंगे।
वे उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आगर रोड़ स्थित अटल परिसर फाजलपुरा में आधुनिक और बहुउद्देशीय खेल एवं मनोरंजन सुविधाओं से युक्त स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का लोकार्पण करेंगे। एक ही स्थान पर खेल एवं मनोरंजन की सुविधाओं से सुसज्जित स्पोर्टस कॉम्पलेक्स 28 करोड़ 31 लाख रुपए से निर्मित किया गया है।
सीएम मोहन यादव आरडी गार्गी मेडिकल कॉलेज के नव निर्मित ऑडिटोरियम एवं कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। वे मेडिकल कॉलेज की रजत जयंती समारोह में भी शामिल होंगे।
रत्नाखेड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पाटीदार समाज के प्रांतीय कार्यालय का भूमि-पूजन करेंगे। वे हरि फाटक पुल 2 लेन से चौड़ीकरण कर 6 लेन में करने के कार्य का भूमि-पूजन भी करेंगे। साथ ही ग्राम डेंडिया में महालोक होटल एवं रिसोर्ट का शुभारंभ करेंगे।
उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव रविवार को राहगिरी आनंदोत्सव-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रमों, उड़ान कार्यक्रम के तहत मानसिक रूप से अविकसित बच्चों, दृष्टिबाधित बालक एवं बालिकाओं से भेंट कर उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन कर बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विद्या भारती भवन उज्जैन में आयोजित निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर अभियान का शुभारंभ करेंगे।
