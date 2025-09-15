एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में सोमवार का दिन किसानों के प्रदर्शन के नाम रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले राज्यभर में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जबर्दस्त प्रदर्शन किया।

भोपाल

deepak deewan

Sep 15, 2025

CM Mohan Yadav's statement regarding Land Pooling Act in MP
CM Mohan Yadav's statement regarding Land Pooling Act in MP

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में सोमवार का दिन किसानों के प्रदर्शन के नाम रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले राज्यभर में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से 2028 के सिंहस्थ के लिए उज्जैन में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण का विरोध किया गया। किसानों ने लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर गहरी नाराजगी जताई। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और किसानों ने जहां प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा वहीं उज्जैन में करीब 500 ट्रैक्टरों की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के इस प्रदर्शन पर CM मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लैंड पूलिंग एक्ट सहित सभी मुद्दों पर किसानों से संवाद की बात कही है।

भारतीय किसान संघ ने प्रदेशभर में कलेक्टरों को प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में जमीन अधिग्रहण के लिए एक समान कानून बनाने की मांग की। इसके साथ ही प्रमुख रूप से बीज, खाद, दवाई और खेती में काम आनेवाले यंत्रों से जीएसटी पूरी तरह हटाने, फसलों की आयात–निर्यात नीति किसानों के हित में बनाने, जीएम बीजों को देश में किसी भी हाल में आने की अनुमति न देने की मांग की है।

भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में किसान संघ ने ट्रैक्टरों की रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा भी शामिल हुए।

किसानों से बातचीत का संकेत

लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में किसानों के इस प्रदर्शन के बाद सीएम मोहन यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इस संबंध में किसानों से बातचीत का संकेत दिया। सीएम मोहन यादव ने एक्ट में बदलाव के संबंध में स्पष्ट किया विकास के लिए काम करेंगे लेकिन किसानों से भी चर्चा करेंगे। सीएम ने कहा कि लैंड पूलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच कर चलने की भावना से काम करते हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर प्रबंधन के साथ स्थायी संरचना के काम कर रही है। सभी किसानों को साथ लेकर सरकार चल रही है। उन्होंने दोहराया कि हमारा मकसद सबसे संवाद करके काम करने का है। सीएम मोहन यादव ने विकास के रास्ते पर साथ चलने और इसका क्रम बनाए रखने की अपील की।

Updated on:

15 Sept 2025 04:40 pm

Published on:

15 Sept 2025 04:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

