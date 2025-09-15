एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में सोमवार का दिन किसानों के प्रदर्शन के नाम रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले राज्यभर में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से 2028 के सिंहस्थ के लिए उज्जैन में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण का विरोध किया गया। किसानों ने लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर गहरी नाराजगी जताई। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और किसानों ने जहां प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा वहीं उज्जैन में करीब 500 ट्रैक्टरों की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के इस प्रदर्शन पर CM मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लैंड पूलिंग एक्ट सहित सभी मुद्दों पर किसानों से संवाद की बात कही है।