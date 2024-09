सरपट दौड़ती ट्रेन में आ गया जहरीला कोबरा, फन फैलाते ही कोच में मच गई अफरातफरी

Cobra entered Garib Rath Express going from Jabalpur to Mumbai फर्राटा मारती ट्रेन के कोच में अचानक जहरीला कोबरा दिख जाए तो दहशत पसरने के सिवाए भला और क्या होगा!

भोपाल•Sep 22, 2024 / 08:40 pm• deepak deewan

Cobra entered Garib Rath Express going from Jabalpur to Mumbai

Cobra entered Garib Rath Express going from Jabalpur to Mumbai फर्राटा मारती ट्रेन के कोच में अचानक जहरीला कोबरा दिख जाए तो दहशत पसरने के सिवाए भला और क्या होगा! डर का कुछ ऐसा ही माहौल तब बन गया जब सरपट दौड़ती ट्रेन एक प्रीमियम ट्रेन में कोबरा आ गया और उसने फन फैला लिया। खतरनाक कोबरा को देखते ही लोग डर से सहम उठे, कोच में अफरातफरी मच गई। हालांकि कोबरा कुछ ही देर में कहीं दुबक गया। इस बीच डरे सहमे कुछ यात्रियों ने कोबरा का वीडियो बनाया और उसे पोस्ट कर दिया जोकि रेलवे अधिकारियों तक भी पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो आरपीएफ के साथ रेलवे कर्मचारियों ने भी कोबरा को ढूंढा पर वह नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने ट्रेन से वह कोच हटाकर नया कोच लगा दिया।

Hindi News/ Bhopal / सरपट दौड़ती ट्रेन में आ गया जहरीला कोबरा, फन फैलाते ही कोच में मच गई अफरातफरी