कलेक्टर का निर्देश… टूटेंगे 12 मकान, हॉस्टल पर भी होगी कार्रवाई

MP News:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोकता में मछली परिवार की विकसित कॉलोनियों के पास डेयरी फेडरेशन को आवंटित जमीन में कोकता बायपास यानी नेशनल हाइवे 46 भी बना लिया गया। जिला प्रशासन की सीमांकन कार्रवाई में ये तथ्य सामने आया। अब इस जमीन का आवंटन पशुपालन विभाग से नेशनल हाइवे को कराया जाएगा। इसी तरह से नगर निगम की दुकान- पंप से जुड़ी जमीनों का भी पशुपालन विभाग से आवंटन कराया जाएगा। संभवत: गुरुवार को विभाग से एनएच व निगम के नाम एनओसी लेने की प्रक्रिया की जाएगी। गोविंदपुरा तहसीलदार ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह के सामने सीमांकन को लेकर स्थिति बताई गई। कलेक्टर ने तहसीलदार को अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।