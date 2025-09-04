कलेक्टर का निर्देश… टूटेंगे 12 मकान, हॉस्टल पर भी होगी कार्रवाई

MP News:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोकता में मछली परिवार की विकसित कॉलोनियों के पास डेयरी फेडरेशन को आवंटित जमीन में कोकता बायपास यानी नेशनल हाइवे 46 भी बना लिया गया। जिला प्रशासन की सीमांकन कार्रवाई में ये तथ्य सामने आया। अब इस जमीन का आवंटन पशुपालन विभाग से नेशनल हाइवे को कराया जाएगा। इसी तरह से नगर निगम की दुकान- पंप से जुड़ी जमीनों का भी पशुपालन विभाग से आवंटन कराया जाएगा। संभवत: गुरुवार को विभाग से एनएच व निगम के नाम एनओसी लेने की प्रक्रिया की जाएगी। गोविंदपुरा तहसीलदार ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह के सामने सीमांकन को लेकर स्थिति बताई गई। कलेक्टर ने तहसीलदार को अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।
गोविंदपुरा तहसीलदार की ओर से बुधवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह के सामने सीमांकन को लेकर स्थिति बताई गई। कलेक्टर ने तहसीलदार को तय नियमों के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अब यहां 40 डुप्लेक्स की जगह अब महज 12 मकानों को जद(Demolishe) में लिया है। इसके साथ यहां हॉस्टल भी कार्रवाई की जद में है। नगर निगम के अतिक्रमणों को नहीं हटाया जाएगा। निगम को ये जमीन आवंटित कर दी जाएगी।
मछली गैंग से जुड़े शारिक मछली ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो पर दबाव बनाने की कोशिश की। कानूनगो ने बताया कि शारिक ने अपने सहयोगी व प्रॉपर्टी डीलर जैनेंद्र पाठक को उनके पास भेजा था। इस पूरे मामले में प्रियंक की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। यह घटना बुधवार को दिल्ली में कानूनगो के सरकारी आवास पर हुई है।
उन्होंने जानकारी दी है कि जैनेंद्र पाठक ने खुद को मप्र निवासी और शारिक का कारोबारी साथी बताते हुए मुलाकात की। इस दौरान उसने शारिक के भारी आर्थिक नुकसान का हवाला देकर उसे माफ करने की बात कहते हुए दबाव बनाने लगा था। वहीं कानूनगो ने उसकी बात मानने से इनकार किया और उसे बाहर जाने को कहने लगे थे। इसके बाद जाने से पहले पाठक ने गेट पर मिठाई का डिब्बा छोड़ गया, जिसे पुलिस ने शिकायत के बाद जब्त कर लिया।