कलेक्टर ने नामंजूर किए 18 पार्षदों के इस्तीफे, अध्यक्ष पर लटकी तलवार

MP News: शिवपुरी नगर पालिका के 18 पार्षदों ने कुछ दिन पूर्व कलेक्टर कार्यालय में सामूहिक इस्तीफे सौंपे थे। बुधवार को सुनवाई के बाद कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी(Collector Ravindra Kumar Choudhary) ने जांच के बाद सभी पार्षदों के इस्तीफे नामंजूर कर दिए। साथ ही मामले में आगे उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं जांच रिपोर्ट में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा दोषी पाई गई है और जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नगर पालिका अध्यक्ष शर्मा व पार्षदों के बीच तीन माह से विवाद चल रहा है। इसमें कांग्रेस भाजपा सभी पार्षद एकजुट है।