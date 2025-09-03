CCTV में कैद हुआ नौकरानी का कांड, पुलिस घर पहुंची तो पीया फिनायल

MP News: राजधानी भोपाल के कमला नगर क्षेत्र में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी संचालक के घर काम करने वाली नौकरानी ने उनके घर से सोने-चांदी के गहने, नकदी सहित करीब छह लाख 30 हजार रुपए का सामान चोरी कर लिया। मालिक ने जब घर में सीसीटीवी(CCTV) लगाए तो नौकरानी कैमरे में चोरी करते हुए कैद हो गई। इसके बाद फरियादी ने थाने में नौकरानी पर केस दर्ज कराया। पुलिस नौकरानी के घर पहुंची तो उसने घर में रखा फिनायल पी लिया। पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल ले गई, जहां इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
एसआइ जयवीर सिंह सेंगर ने बताया कि सर्वेश प्रेमचंदानी रिवेरा टॉउन फेस-1 में रहते हैं। उन्होंने 1 जून को पंचशीलनगर में रहने वाली संगीता साल्वे को घर में खाना बनाने सहित अन्य कामों के लिए नौकरी पर रखा था। महिला पिछले तीन महीने से घर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर रही थी। पिछले दिनों फरियादी की पत्नी ने अलमारी में रखे सोने के कंगन निकालने गई तो कई जेवरात गायब मिले। यह बात उन्होंने पति को बताई। नौकरानी संगीता पर शक होने पर घर में सीसीटीवी लगवा लिए। जब उन्होंने कैमरों की फुटेज देखे तो नौकरानी घर में तलाशी करते हुए दिखाई दी। इसके बाद फरियादी नौकरानी संगीता के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया।
एफआइआर दर्ज होने के बाद टीम महिला के पंचशील नगर स्थित घर पहुंची तो पुलिस को डराने और बचने के लिए घर में रखा फिनायल पी लिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बहार बताई जा रही है। पुलिस को मामले की जांच में पता चला फरियादी सर्वेश प्रेमचंदानी ने नौकरी पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था।