CCTV में कैद हुआ नौकरानी का कांड, पुलिस घर पहुंची तो पीया फिनायल

एसआइ जयवीर सिंह सेंगर ने बताया कि सर्वेश प्रेमचंदानी रिवेरा टॉउन फेस-1 में रहते हैं। उन्होंने 1 जून को पंचशीलनगर में रहने वाली संगीता साल्वे को घर में खाना बनाने सहित अन्य कामों के लिए नौकरी पर रखा था। महिला पिछले तीन महीने से घर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर रही थी। पिछले दिनों फरियादी की पत्नी ने अलमारी में रखे सोने के कंगन निकालने गई तो कई जेवरात गायब मिले। यह बात उन्होंने पति को बताई। नौकरानी संगीता पर शक होने पर घर में सीसीटीवी लगवा लिए। जब उन्होंने कैमरों की फुटेज देखे तो नौकरानी घर में तलाशी करते हुए दिखाई दी। इसके बाद फरियादी नौकरानी संगीता के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया।